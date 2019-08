Denunció que casi muere en una operación de amígdalas

| Publicado en Edición Impresa

Una mujer de 23 años operada de amígdalas en el Hospital San Martín de Paraná acusó a la médica responsable de la cirugía de haberle cortado la arteria carótida durante la intervención. Según denunció la paciente ante la Justicia entrerriana, ese accionar no sólo puso en riesgo su vida sino que le dejó serias secuelas: a casi un año de la práctica se le paraliza el rostro al dormir.

En noviembre pasado, cuatro días después de entrar al quirófano por lo que se suponía era una cirugía menor, Yanina Almada se despertó desorientada, entubada y con una gasa que cubría una gran cicatriz en el cuello.

“Ninguno de los médicos animaba a decirme qué me había pasado. El único que me dio una explicación fue un enfermo, que me dijo que la operación se había complicado y que tuvieron que hacerle una traqueotomía. Ahí me enteré de que perdí mucha sangre y que tuvieron que reanimarme porque me moría”, relató la mujer.

A falta de explicaciones por parte de la médica que la operó, la joven se sometió a un estudio que confirmó que su carótida había sido seccionada y que la sutura de esa herida le habría afectado la irrigación de la cara.