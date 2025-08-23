Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"

VIDEO.- Fantino estalló por las presuntas coimas en el Gobierno: "Si chorearon que vayan a Guantánamo"
23 de Agosto de 2025 | 13:34

Escuchar esta nota

 

El periodista Alejandro Fantino realizó un encendido editorial en su programa de streaming por el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, en el que lanzó una dura advertencia al Gobierno. "Si yo me entero que estás en la mugre, que estás con algún quilombo, que me estás mintiendo y todo, te fusilo. Se enoje quien se enoje", sentenció.

Según supo Noticias Argentinas, Fantino cuestionó la falta de una respuesta oficial inmediata, contrastándola con la veloz reacción ante la fake news del reloj de Karina Milei. "Tardaron 30 segundos en contestarle. (...) Si ahora no hablan, ¿qué quiere decir? ¿Que tienen razón? ¿Que hay algo raro?", se preguntó el conductor.

"Si chorearon, que vayan a Guantánamo"

Visiblemente enojado, Fantino le pidió al oficialismo que se tome la denuncia "en serio" y que no la minimice por quién la presenta: "No metan adominazos. No sean boludos, sean serios", lanzó. A su vez, defendió a los investigadores del caso, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, asegurando que son "serios" y que "lo que te digan no es humo".

El conductor marcó una diferencia con la militancia opositora, al afirmar que "nosotros no somos como los kirchneristas", y advirtió que el escándalo "le pega en el medio de la línea de flotación" del discurso anticorrupción con el que Javier Milei llegó al poder.

Fantino, quien se define como libertario pero no necesariamente "mileísta", concluyó que si se comprueba un hecho de corrupción, los responsables deben ir presos "se llamen como se llamen", porque es una "cuestión moral" que está por encima de cualquier ideología.
 

