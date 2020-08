La madre de Facundo pide la renuncia de Sergio Berni y le apunta a la Bonaerense

Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, insistió hoy que está convencida de que los restos hallados ayer pertenecen a su hijo, reiteró que cree que el cuerpo fue "plantado" por la policía bonaerense y contó que el presidente Alberto Fernández le dijo que si confirma que se trata de su hijo, el caso "no va a quedar impune". La mujer dijo que si bien hay que esperar la confirmación de los estudios de ADN, ella cree que se trata de Facundo.

Castro, además, afirmó que si las pericias confirman que se trata de su hijo, traerá sus restos "a descansar a su casa en Luro", y explicó que aún no tomó la decisión de si viajará el próximo martes a Buenos Aires para la autopsia. En tanto, volvió a cargar contra el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, de quien volvió a pedir la renuncia, y contra la policía de la provincia. "Nunca me voy a olvidar sus palabras (por Berni), me dijo 'yo a su hijo se lo voy a devolver bien y vivo y después cuando se despidió que ni siquiera dio la cara porque nunca vino a hablar conmigo. Me dijo 'lo siento mucho', porque él sabía perfectamente lo que le había pasado a mi hijo", recordó.

Sobre la policía bonaerense, la mujer afirmó: "Ellos hicieron algo malo y tienen que pagar por lo que hicieron, y no por tener un uniforme les da derecho sobre la vida de nadie". Consultada sobre si se hará justicia, respondió: "Yo creo que sí, confío en Dios y en que nos va a ayudar de que los culpables vayan tras las rejas".

"Me han llamado varias mamás de chicos desaparecidos que me dicen 'vos rompiste tanto las pelotas, por eso te devolvieron el cuerpo de tu hijo aunque lo hayan dejado plantado'", dijo esta mañana Castro al canal Todo Noticias. "Es muy fuerte lo que vivimos ayer, eso que levantamos ahí puede ser lo único que tengamos de mi hijo. Los padres no deberíamos encontrar a los hijos de la forma que yo vi eso, es horrible", señaló.

Al describir con qué se encontró, contó: "Ver eso ahí es horrible. El cuerpo estaba boca abajo, le faltaban partes. Se te cae el mundo. Cuando lo levantaron y lo dieron vuelta, quisimos ir a mirar, porque la fisonomía de mi hijo yo la conozco, yo lo parí. Por eso yo creo que es Facu, es mi flaco".

Respecto a la zapatilla hallada a 30 metros, Castro explicó que la encontró ella misma cuando en uno de los perímetros ella buscaba una mochila que algunas autoridades habían mencionado que había aparecido y que en realidad nunca apareció en ese sitio. "Yo buscaba la mochila. Como el perímetro lo habían hecho a la noche, no la vieron, y veo que estaba la zapatilla, con la suela para arriba", afirmó.

Cristina explicó que "cuando dieron vuelta la zapatilla" se dio cuenta de que era la misma que llevaba puesta su hijo cuando le tomaron la foto junto al patrullero el día que lo demoraron en la ruta. La mujer dijo que esa zapatilla "coincide con el talle" de Facundo, que "no puede estar tan intacta, a tan poquitos metros porque se hubiera corroído por la sal" y que en esa zona "la ropa no dura, porque se desintegra". Por ello, Cristina sospecha que fue plantada con el fin de dejarle un mensaje. "Para mí la llevaron hace dos o tres días y la dejaron ahí como para decirme 'ahí tenés pelotuda, te dejo la certeza de que es él".

"Yo siempre lo he dicho. A nosotros la (policía) bonaerense se nos viene cagando de risa todo el tiempo, con dichos, con cosas. Nos están tomando el pelo todo el tiempo, han seguido su juego macabro", opinó.

Castro contó que ayer la llamaron tanto el presidente Fernández como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para ponerse a disposición y darle todo su apoyo. "Me llamó el presidente. Me dijo 'no te quiero molestar pero quiero que sepas que estoy para lo que necesites, si necesitás venir para Buenos Aires, estoy para apoyarte, quiero que sepas que estoy'", relató.

También mencionó que el presidente le dijo: "No voy a permitir que esto quede impune" y que "si es Facu, él no va a encubrir a nadie y no va a tapar a nadie. Lo mismo hizo el señor gobernador Kicillof". La madre del joven desaparecido dijo que el sitio del hallazgo es una zona de "muy difícil acceso" y se preguntó: "¿Cómo Facu se va a desviar por acá para ir a Bahía Blanca?, son 15 kilómetros, es muchísimo".