La Provincia apuntó a la Municipalidad por las salidas de runners y ciclistas

El gobierno bonaerense disparó ayer munición gruesa sobre los intendentes de Juntos por el Cambio por la habilitación de actividades de recreación en medio de la cuarentena. El vocero de la ofensiva sobre los alcaldes del Conurbano y La Plata fue el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, quien afirmó que en los distritos que se encuentran en fase 3, como es el caso de nuestra ciudad, donde se pudo ver el fin de semana runners o gente andando en bicicleta, como sucedió en la zona del Bosque, “están fuera de la ley”. Y acotó: “El que no cumple la ley está matando gente hoy”.

En una conferencia de prensa en Gobernación a Bianco se lo consultó sobre de qué manera se compatibilizan esas situaciones, o que la gente pueda sentarse afuera de bares a consumir manteniendo el distanciamiento social, como se implementó en San Isidro, y fue contundente en la respuesta: “No hay compatibilización. Están fuera de la ley, así de sencillo. Lo que nosotros pedimos a todos los intendentes es que sean responsables y apliquen la normativa dentro de sus distritos”.

“Lo lamentable de todo esto es que estar fuera de la ley implica permitir mayor actividad, generar mayor circulación de personas, más contagio y exigencia del sistema sanitario. El que no cumple con la ley está matando gente hoy”, afirmó.

En la Municipalidad de La Plata prefirieron no salir al cruce del jefe de Gabinete. Pero fuentes oficiales indicaron que “la realidad es que la enseñanza que nos dejaron estos más de 120 días de confinamiento obligatorio es que tenemos que aprender a convivir con el virus. No podemos quedarnos encerrados esperando que esté la vacuna, la cual aún no sabemos cuándo estará efectivamente”.

“El aislamiento está causando serios trastornos en adultos mayores y niños, que son los sectores más vulnerables en esta situación de encierro, por eso se autorizaron las salidas saludables y se reforzaron los operativos de prevención en el espacio público con más de 600 agentes municipales”, indicaron en la administración de Julio Garro.

Y añadieron: “Es un hecho que la gente no soportó más el encierro, por eso a la par el Municipio desplegó una campaña de concientización, apelando a la responsabilidad individual de los vecinos, para que cuando salgan respeten el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos”.

Marcha antiperonista

Por otra parte, el jefe de Gabinete bonaerense aseguró que la protesta realizada el lunes en diferentes puntos del país en rechazo a las restricciones encuadradas en el aislamiento por el coronavirus y a la reforma judicial “no fue una marcha anticuarentena sino una marcha antiperonista”. Y aseveró que la protesta “fue irresponsable y temeraria” y analizó que “se puso en riesgo a la gente”.

“No se entiende bien de qué se tratan esas marchas”, analizó el funcionario y reconoció que, si bien no siguió la convocatoria por televisión, luego tuvo acceso a videos y memes en los que advirtió que había “desde neonazis que quieren golpear periodistas, hasta antivacunas, libertarios que dicen que quieren hacer lo que quieren, terraplanistas y gente que termina su carrera política abrazada a un flota-flota”.

Para el jefe de Gabinete se trata de “imágenes patéticas en esta circunstancias” y dijo que le da “vergüenza ajena ver cómo dirigentes terminan de esta forma su carrera política, haciendo este tipo de marchas”.

“La de ayer no fue una marcha anticuarentena sino una marcha antiperonista”, reflexionó y recordó que el ex presidente Juan Domingo Perón “decía que hay un lugar del que no se vuelve: del ridículo, y eso es lo que han hecho muchos dirigentes de Cambiemos”.