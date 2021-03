Barros Schelotto, sangre Tripera y una pasión de generación en generación

En algún momento el doctor Hugo Barros Schelotto (que fue médico del Lobo y hasta llegó a ocupar el lugar de presidente) y Cristina, su esposa, supieron transferirle el amor por Gimnasia a sus cuatro hijos: Pablo, Carolina y los mellizos Guillermo y Gustavo; en el caso de los varones con el fútbol además, Pablo pasando por las inferiores y los Mellis llegando a Primera. La familia fue creciendo y ese sentimiento siguió su cauce en los nietos, que muchos continuaron con el fútbol... y obviamente, en Gimnasia.

Primero fue Juan Cataldi (hijo de Carolina) el que llegó a debutar en Primera y hasta enfrentó a sus tíos mellizos que dirigían a Boca; el último martes por la noche le tocó a Bautista Barros Schelotto (hijo de Pablo) ingresar en la goleada del Lobo por Copa Argentina... En el futuro aparece también Tomás Cataldi (hermano de Juan) que ya hace sus primeros pasos en Reserva. Lo que no quedan dudas, es que en la sangre corre mucho de esa herencia familiar, sentido de pertenencia y amor al Club.

Bautista sonríe y la felicidad no le entra en la cara. “Al fin me tocó, es un sueño cumplido”, dice, después de varios encuentros ocupando el banco. El martes ante Dock Sud salió a jugar directamente el segundo tiempo para custodiar el lateral derecho de la defensa en lugar de Marcelo Weigandt. Sabe lo que significa su apellido en el Club, y el camino recorrido por su abuelo, sus tíos y su padre que alguna vez defendió el arco Mens Sana en juveniles.

Tiene 21 años, es fanático del Lobo y en la foto de whatsapp tiene una imagen con Diego Maradona abrazados en Estancia Chica en un entrenamiento. Aún las imágenes pasan de lo vivido ante el Docke, un partido que no olvidará jamás. “La primera camiseta me la quedé yo”, cuenta con una sonrisa y agrega, “no sabía cuándo iba a volver a tener una, entonces preferí quedármela”. Son horas especiales, “recibí más saludos que para mi cumpleaños, es tremendo”, tira l defensor. La charla arranca sola.

- ¿Cuánto soñaste con el partido del debut?

- Uy... desde muy chico soñaba jugar en la Primera de Gimnasia, siempre imaginé situaciones en las que se podría dar mi primer partido y el de anoche (por el martes) te aseguro que fue más de lo que soñé.

- Luego volvieron a Estancia Chica, ¿pudiste dormir después del partido?

- (Sonríe) Y, se me hizo difícil, estaba pasado de revoluciones. La verdad es que no podía creer lo que acababa de vivir. Mucha alegría junta, ganar y debutar en Primera.

- En el entretiempo Messera y Martini deciden hacerte entrar, ¿qué se te pasó por la cabeza?

- Lo primero que pensé fue en hacer las cosas simples para ganar confianza y de a poco ir soltándome con el correr de los minutos. A medida que vas entrando en juego te vas tranquilizando gracias a los compañeros también.

- A Martini y Messera los tuviste como técnicos en Reserva. ¿Da más tranquilidad que hoy sean los entrenadores de Primera por que se conocen?

- Sí, seguro. Uno al llevar tanto tiempo trabajando juntos, se siente más cómodo. Y creo también que eso se nota a la hora de entrenar o jugar. Además de tener la posibilidad de compartirlo con compañeros que venís jugando desde hace un tiempo, es lindo.

- Alguna vez fueron Guillermo y Gustavo; también le tocó a tu primo Juan Cataldi y ahora a vos. La familia debe haber estado convulsionada ¿no?

- Sí... Me llamaron todos después del partido para felicitarme. La verdad que son cosas muy lindas y eso me llenó de alegría.

- La familia es importante por que te acompaña desde chico. ¿En quién o en quiénes pensaste cuando entraste a la cancha a jugar?

- Sinceramente, el primero que se me vino a la cabeza fue mi abuelo (Hugo) que estoy seguro que está más que contento. Pero cuando terminó el partido se me cruzaron miles de recuerdos por la cabeza... Muchísimos.

- ¿Hubo alguna cargada para tu papá? Le tiraste, “yo llegué a Primera y vos quedaste ahí”.

- (Suelta una sonrisa) No... No..., jamás. Creo que todavía me falta mucho para poder decir que soy un jugador de Primera... Pero si estoy muy contento.

El celu sigue recibiendo mensajes de amigos y familiares felicitándolo. Se puede decir que esta familia que lleva los colores azul y blanco en la piel, sigue teniendo herederos. La dinastía no se detiene. “Mirá que hay para rato con los Barros Schelotto en Gimnasia, somos como quince primos más”, confiesa. A esta altura, ¿alguien puede tener alguna duda que Gimnasia y los Barros Schelotto van de la mano?