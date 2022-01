Los estatales bonaerenses también hacen teletrabajo para ahorrar energía

Luego del anuncio de Nación sobre el teletrabajo para los empleados del estado durante las jornadas de hoy y mañana, la Provincia siguió los mismos pasos. La decisión se la habría comunicado la Gobernación a los gremios y ya dispuso que desde este mediodía y el viernes, los estatales bonaerenses se queden en sus casas, con el objetivo de ahorrar energía en medio de la ola de calor sofocante.

A la espera de la comunicación oficial, EL DIA supo de fuentes confiables que habrá adhesión y destacaron que no será asueto. Mientras que desde ATE (Asociación Trabajadores del Estado) informaron que le solicitó al gobierno bonaerense que adhiera a la medida en la administración pública aplicado por la Nación con el objetivo de mitigar las consecuencias que pueda generar la ola de calor. En ese sentido, el dirigente Oscar de Isasi, secretario general, aseguró que el pedido se lo hizo a la ministra de Trabajo, Mara Ruíz Malec, y que desde el Ministerio "nos contestaron que va a adherir a la iniciativa nacional con lo cual el alcance va a ser similar al que tendrá en el Estado Nacional”.

Cabe recordar que esta mañana, a partir del decreto 16/2022 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional dispuso la modalidad de trabajo remoto o a distancia para hoy y mañana en la administración pública nacional en virtud de la necesidad de reducir el consumo de agua y energético frente a las altas temperaturas (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-1-13-7-17-0-teletrabajo-desde-el-mediodia-para-estatales-nacionales-por-la-ola-de-calor-politica-y-economia). "A los fines de reducir el consumo de energía eléctrica, los días 13 y 14 de enero de 2022, a partir de las 12 horas, las y los agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional deberán realizar la prestación de servicios mediante la modalidad de prestación de trabajo a distancia, en caso de que ello resulte posible", dictamina la medida.

La norma nacional establece que los empleados deberán abstenerse de permanecer o concurrir a sus lugares habituales de trabajo", donde se mantendrán " las guardias necesarias para preservar la continuidad de los servicios esenciales". Sin embargo, quedan expresamente excluidos de los alcances de este decreto el personal de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); las Fuerzas de Seguridad Federales; las Fuerzas Armadas; el Servicio Penitenciario Federal; el personal de Salud y del sistema sanitario; guarda parques nacionales y los del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Además, quedan excluidos los empleados de la Dirección Nacional de Migraciones; Instituciones bancarias y entidades financieras.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó esta mañana que no imitará la disposición del Ejecutivo nacional de implementar una modalidad de trabajo remoto o a distancia al asegurar que los empleados de la Ciudad están "abocados a la pandemia y eso es prioridad".

"No podemos decir que no vayan a trabajar", enfatizó el jefe de Gobierno en una conferencia de prensa en la que presentó al nuevo secretario de Deporte porteño, Carlos "Chapa" Retegui. En este sentido, agregó: "Tenemos la gran mayoría de la gente abocada a la pandemia en los centros de testeos donde tenemos 50 mil personas por día, en la vacunación, estamos arriba de 30 mil vacunas que aplicamos, en las UFUs. Tenemos toda la gente abocada a eso y eso es prioridad", dijo. "También tenemos la escuela de verano, los polideportivos con casi 40 mil chicos en las colonias de vacaciones. No le podemos aflojar", continuó Rodríguez Larreta. Y concluyó: "Nuestra prioridad está en el cuidado de la pandemia y estamos todos trabajando ahí".