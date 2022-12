Alberto Fernández sobre la bienvenida a la Selección: "Quedará para siempre en nuestros corazones"

El presidente Alberto Fernández celebró hoy el multitudinario recibimiento de la ciudadanía en las calles al seleccionado argentino de fútbol, que regresó de Qatar con la Copa del Mundo, y reflexionó que la jornada "quedará para siempre en nuestros corazones".



"Celebro el modo en que el pueblo se volcó a las calles para homenajear a nuestra Selección y al equipo técnico", escribió esta tarde Fernández en su cuenta de Twitter.



El Presidente, quien permaneció en la Residencia de Olivos durante la jornada, acompañó su posteo con una foto aérea de los alrededores del Obelisco, donde se manifestó una multitud.



"Millones de argentinos y argentinas en las calles, en un diciembre distinto, que quedará para siempre en nuestros corazones", remarcó el mandatario.



En el mismo hilo, Fernández resaltó: "Todas y todos pudimos agradecer en unidad y armonía la enorme alegría que nos han brindado. Como Presidente me sumo a ello".



En tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, calificó de "festejo histórico" el recibimiento que hoy le dio el pueblo argentino a la selección nacional de fútbol.



"Un festejo histórico con 5 millones de argentinos en la calle, después de horas de caravana sin avanzar más que pocos kilómetros, la Selección llevó la Copa al cielo y dio una vuelta olímpica aérea en naves de PFA (Policía Federal Argentina) y Prefectura para ver desde allí el inmenso agradecimiento del pueblo", escribió Fernández en su cuenta de Twitter.



Y señaló que "con helicópteros de la Policía Federal y de Prefectura, los campeones del mundo sobrevolaron los espacios colmados de hinchas. Con varios millones de personas compartiendo, dieron una enorme vuelta olímpica".



"¡Felicitaciones chicos! Son leyenda y orgullo de todos los argentinos", concluyó el ministro.



Debido a la gran cantidad de personas que circulaba sobre la autopista Ricchieri, el colectivo descapotable que trasladaba la selección, que salió a las 11.40 desde el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), apenas había podido recorrer en 3.40 horas los kilómetros que lo separan del Mercado Central, donde pasó poco después de las 15.



Por la gran demora, y luego de que dos personas saltaran desde un puente hacia el micro, cerca de las 16 se decidió interrumpir la caravana por tierra y transportar a los jugadores en helicópteros que abordaron en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal, en el barrio porteño de Villa Lugano, para hacer sobrevuelos en saludo a la multitud reunida en todo el radio céntrico de la ciudad de Buenos Aires.



Así, más de cinco millones de hinchas los vieron pasar sobre la autopista 25 de Mayo, la avenida 9 de Julio y la Plaza de Mayo -donde se habían dispuesto pantallas gigantes para seguir las celebraciones- y una vez que las aeronaves emprendieron el regreso al predio de la AFA comenzó la desconcentración.



En ese marco, la secretaria de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Gabriela Cerruti, explicó también en Twitter que "los campeones del mundo están sobrevolando todo el recorrido en helicópteros porque se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular".



"¡Sigamos celebrando en paz y mostrándoles nuestro amor y admiración!", completó la portavoz presidencial, y más tarde, una vez terminado el recibimiento, escribió "¡Gracias Campeones por esta celebración enorme!"



En tanto, el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, agradeció "a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de Seguridad Sergio Berni", por haber sido "el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la Capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino", según publicó en la misma red social.



"No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena", había manifestado el titular de la AFA en un posteo anterior.