Gimnasia abonó los sueldos adeudados tras varios días de reclamo de los trabajadores

Gimnasia comenzó a abonar los sueldos atrasados de trabajadores que trajo consigo molestias, bronca y la organización de una medida de fuerza. Este atraso afectó directamente a los empleados de Estancia Chica, el Bosquecito y el plantel profesional.
Tras recibir fondos de transferencia del mercado de pases, pudo cumplir con las deudas que más urgían, en pos de evitar medidas de fuerza de los empleados. De a poco, el clima en la sede se normaliza.
Uno de los principales factores de esta falta de pago se debió, informaron, a que no había recibido el pago por la venta de Rodrigo Castillo. Una vez efectuada la transferencia, el dinero fue a parar a parte de los empleados.
Además, se debía un mes de sueldo para los jugadores dirigidos por Alejandro Orfila. Ahora, el plantel profesional piensa en el próximo compromiso por el Torneo Clausura que será con Atlético de Tucumán en el Juan Carmelo Zerillo el próximo lunes 1 de septiembre a las 17 hs.
