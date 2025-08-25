Se dispara el dólar oficial, también sube el blue y caen las acciones argentinas en Wall Street en medio del escándalo de los audios

El dólar arrancó la semana con una fuerte alza, con el oficial que sube $35 respecto del viernes y cotiza a $1.330 para la compra y $1.370 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue acumula una suba de $15 y se vende a $1.360.

Por su parte, las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraban caídas de hasta 5,5%, siendo Despegar la única que tenía una tenue alza del 0,2%.

Este incremento se da en medio del escándalo de los audios que derivó en una investigación por presuntas coimas que salpica a la secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, y después que el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmara hoy que la suba de la tasa de interés es “transitoria” y la vinculó a la incertidumbre que generan las elecciones de septiembre y octubre.

En esa línea, vaticinó que el Gobierno tendrá una muy buena performance electoral y, posteriormente, las tasas volverán a valores más normales.

Asimismo, reconoció que este escenario provocará un impacto en el nivel de actividad, pero que se recompondrá “rápidamente post elecciones”. “Nosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para La Libertad Avanza”, sostuvo Caputo.

El ministro subrayó que “el alto riesgo político que hoy asigna el mercado (dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso) y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto y las tasas volverán al nivel al que a vos y a todos nos gustaría verlas”.

“Es decir, podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

El funcionario expresó su visión de la coyuntura al contestar un posteo en la red social “X” del economista Fernando Marull que marcaba el impacto de la suba de la tasa de interés.