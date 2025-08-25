Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Con Hurtado a la par, Gimnasia vuelve a las prácticas enfocado en Atlético Tucumán

Con Hurtado a la par, Gimnasia vuelve a las prácticas enfocado en Atlético Tucumán
25 de Agosto de 2025 | 20:15
25 de Agosto de 2025 | 20:15

Luego de un largo regreso de San Juan, a raíz de una reprogramación de su vuelo, Gimnasia llegó en horas de la madrugada a nuestra ciudad y mañana volverá a encontrarse para entrenar en Estancia Chica. Este martes, la práctica en el predio de Abasto tendrá la vuelta de una nueva opción en el ataque. 

Mañana por la tarde será la vuelta a los entrenamientos, con la incorporación de Jan Hurtado al trabajo junto al resto del grupo, aunque los dos meses de inactividad le quitan chances de ser titular el lunes frente a Atlético Tucumán.

A su vez, también será tiempo de evaluación para Norberto Briasco, quien tuvo una distensión muscular en el partido con Lanús en el Bosque y llega al lunes con los tiempos de recuperación muy ajustados.

A raíz de las grandes incógnitas que representa el regreso de Briasco al equipo por los tiempos de recuperación, el entrenador Alejandro Orfila volverá a evaluar quién podría reemplazarlo en el once inicial. 

Por otro lado, el colombiano Alejandro Piedrahíta quedó al margen del partido ante San Martín por una contractura y su presencia en el banco de relevos será analizada durante la semana por el cuerpo técnico albiazul.

La vuelta de Hurtado a las prácticas

En la antesala del debut en el Torneo Clausura 2025, el delantero venezolano sufrió una lesión fibrilar grado 3 producto de la tendinitis que padeció en la inserción del isquiotibial. El atacante había tenido una prometedora pretemporada que lo catapultaba a la titularidad, pero la lesión complicó sus planes y los del entrenador. 

El delantero se entrenaba de manera diferenciada en los últimos días de la pretemporada a raíz de la molestia, con el objetivo de estar en el estreno, en el Bosque. Sin embargo, a pesar del deseo, la lesión se agravó y se quedó afuera de toda consideración. 

El delantero venezolano, que padecía una tendinitis en la inserción del isquiotibial, pero padeció la ruptura de las fibras musculares y quedó descartado por poco más de un mes. 

