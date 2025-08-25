Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Antes de jugar con Estudiantes por Copa Libertadores, Flamengo goleó 8 a 0 a Vitória por la fecha 21 del Brasileirao

Antes de jugar con Estudiantes por Copa Libertadores, Flamengo goleó 8 a 0 a Vitória por la fecha 21 del Brasileirao

X @Flamengo

25 de Agosto de 2025 | 22:47

Escuchar esta nota

Flamengo, próximo rival de Estudiantes en los cuartos de final de Copa Libertadores aplastó 8-0 a Vitória por la decimoprimera fecha del Brasileirão.

El Mengão pasó por arriba al elenco bahiano, de principio a fin sin darle oportunidad alguna de descontar o llegar a área rival. De esta forma y con mayoría de titulares, Lino abrió el marcador en el amanecer del encuentro.

Sin tregua, instantes después, en la salida del Vitória, el Fla recuperó la pelota y Pedro convirtió el segundo gol a los 3 minutos de juego, lo que ya marcaba que iba a ser una noche más que complicada para el elenco visitante.

A pesar de esto, se encendieron las alarmas para Felipe Luis, ya que a los 22 minutos Alex Sandro se retiró por una molestia muscular, por lo cual, en las próximas horas será sometido a estudios para ver la gravedad de la dolencia.

Por su parte, el baile siguió y antes del entretiempo Arrascaeta puso el 3-0. Rápidamente en el complemento, Pedro puso cuarteto y marcó su segundo gol en el partido.

Tres minutos después Lino hizo lo propio. Mientras que en menos de 10 minutos Araujo y Pedro una vez más declararon el 7-0 en un Maracaná repleto.

Para colmo en el final Bruno Henrique, desde los doce pasos, concretó el exorbitante triunfo 8 a 0 de su equipo ante Vitória, resultado que puso en guardia a Domínguez y compañía en City Bell.

