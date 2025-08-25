Impunidad total en La Plata: a plena luz del día, robaron un lavarropas y huyeron como si nada

El empresario Jonathan Kovalivker se presentó en la Fiscalía, dejó su celular y se fue
El empresario Jonathan Kovalivker se presentó en la Fiscalía, dejó su celular y se fue
Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV
Maestra investigada por maltrato infantil en un jardín de La Plata no se presentó a una audiencia clave
Concejal de LLA Berisso denunció corrupción en su espacio político: "Tenía que pedir el 10% de un fondo"
VIDEO. Impunidad total en Villa Elisa: a plena luz del día, robaron un lavarropas y huyeron como si nada
Gimnasia abonó los sueldos adeudados tras varios días de reclamo de los trabajadores
En un convesatorio de la UNLP, los científicos del Conicet revelaron los secretos del fondo del Mar Argentino
Luciano Castro y Griselda Siciliani liquidaron a Flor Vigna: “Por algo será”
VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata
Presentaron un proyecto que busca ajustar los valores de la VTV según cada vehículo
Sin tránsito, pero con veredas liberadas en la demolición de diagonal 77 y 48
Andrés Gil, volvió a hablar del escándalo con Gime Accardi: “No puedo controlar lo que dice la gente”
Los dólares cerraron en alza y cayeron las acciones argentinas en Wall Street en medio del escándalo de los audios
Falleció Morena Tévez, la platense que buscaba un sueño en Italia y terminó luchando por su vida
Nombran a 20 jueces, fiscales y defensores de La Plata para el Poder Judicial bonaerense: uno por uno, quiénes son
Extienden el límite de edad para ingresar a la Policía Bonaerense: uno por uno, todos los requisitos
Se cayó el pase de Ivo Mammini a Suecia: qué pasó con el delantero de Gimnasia
Israel bombardeó un hospital de Gaza: al menos 15 muertos, entre ellos 4 periodistas
La idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Estudiantes presenta nueva camiseta por los 120 años: cuánto cuesta y dónde se consigue
L-Gante habría sufrido un terrible atentado en su casa: extraño silencio y a quién apuntan
La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo hecho delictivo sacudió la tranquilidad de un barrio de Villa Elisa, luego de que dos malvivientes actuaran con total impunidad a la hora de perpetrar un robo en la casa de un ex presidente de Gimnasia. El episodio, ocurrido a plena luz del día, fue captado por una cámara de seguridad lindera y demostró la serenidad de los atacantes a la hora de sustraer el lavarropas por uno de los accesos y huir como si nada.
El episodio volvió a encender las alarmas por los reiterados hechos delictivos en la Zona Norte durante las últimas semanas, con fuertes y violentos robos en viviendas y comercios. En esta ocasión, la casa del ex presidente de Gimnasia -ya fallecido-, José Muñoz, volvió a ser blanco de un robo.
Las imágenes captan como dos sujetos retiran de la vivienda un lavarropas arriba de un carro ante la vista de un automovilista y las cámaras de la zona.
En ese sentido, sospechan que no se trata de un caso aislado dado que la casa ha sido vulnerada en más de una oportunidad durante los últimos años. En abril del año pasado, en menos de una semana, ladrones ingresaron tres veces a la finca con fines delictivos.
A la vista de todo el mundo, en aquella oportunidad ironizaron: “No se llevaron la pileta, porque es de material”. Se supo que los delincuentes arrasaron con lo que tuvieron a mano: la lista está integrada por electrodomésticos, indumentaria y hasta varios muebles.
En base a los testimonios que pudieron obtener entre los vecinos, en su “última visita” los autores del saqueo habrían estacionado un camión frente al inmueble, donde fueron cargando el botín.
Un matrimonio platense se convirtió el pasado jueves por la madrugada en víctima de una sesión de terror tras un asalto cometido por cuatro delincuentes armados que irrumpieron en su vivienda de calle 7 entre 48 y 49 de Villa Elisa.
El episodio comenzó alrededor de las 3.30, cuando la pareja descansaba en la planta alta y escuchó ruidos en el fondo de la propiedad.
En cuestión de segundos, los intrusos ya estaban adentro y los sorprendieron sin posibilidad de reacción. A la mujer, de 53 años, la obligaron a permanecer en la habitación principal, mientras le repetían frases intimidantes para quebrar cualquier intento de resistencia: “No griten, no hagan nada raro o mueren. Los matamos acá mismo”.
LEA TAMBIÉN
“No griten o mueren”: feroz robo en Villa Elisa
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí