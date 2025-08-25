Impunidad total en La Plata: a plena luz del día, robaron un lavarropas y huyeron como si nada

Un nuevo hecho delictivo sacudió la tranquilidad de un barrio de Villa Elisa, luego de que dos malvivientes actuaran con total impunidad a la hora de perpetrar un robo en la casa de un ex presidente de Gimnasia. El episodio, ocurrido a plena luz del día, fue captado por una cámara de seguridad lindera y demostró la serenidad de los atacantes a la hora de sustraer el lavarropas por uno de los accesos y huir como si nada.

El episodio volvió a encender las alarmas por los reiterados hechos delictivos en la Zona Norte durante las últimas semanas, con fuertes y violentos robos en viviendas y comercios. En esta ocasión, la casa del ex presidente de Gimnasia -ya fallecido-, José Muñoz, volvió a ser blanco de un robo.

Las imágenes captan como dos sujetos retiran de la vivienda un lavarropas arriba de un carro ante la vista de un automovilista y las cámaras de la zona.

En ese sentido, sospechan que no se trata de un caso aislado dado que la casa ha sido vulnerada en más de una oportunidad durante los últimos años. En abril del año pasado, en menos de una semana, ladrones ingresaron tres veces a la finca con fines delictivos.

A la vista de todo el mundo, en aquella oportunidad ironizaron: “No se llevaron la pileta, porque es de material”. Se supo que los delincuentes arrasaron con lo que tuvieron a mano: la lista está integrada por electrodomésticos, indumentaria y hasta varios muebles.

En base a los testimonios que pudieron obtener entre los vecinos, en su “última visita” los autores del saqueo habrían estacionado un camión frente al inmueble, donde fueron cargando el botín.

“No griten o mueren”

Un matrimonio platense se convirtió el pasado jueves por la madrugada en víctima de una sesión de terror tras un asalto cometido por cuatro delincuentes armados que irrumpieron en su vivienda de calle 7 entre 48 y 49 de Villa Elisa.

El episodio comenzó alrededor de las 3.30, cuando la pareja descansaba en la planta alta y escuchó ruidos en el fondo de la propiedad.

En cuestión de segundos, los intrusos ya estaban adentro y los sorprendieron sin posibilidad de reacción. A la mujer, de 53 años, la obligaron a permanecer en la habitación principal, mientras le repetían frases intimidantes para quebrar cualquier intento de resistencia: “No griten, no hagan nada raro o mueren. Los matamos acá mismo”.