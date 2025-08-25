Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

Andrés Gil, volvió a hablar del escándalo con Gime Accardi: “No puedo controlar lo que dice la gente”

Andrés Gil, volvió a hablar del escándalo con Gime Accardi: “No puedo controlar lo que dice la gente”
25 de Agosto de 2025 | 16:43

Escuchar esta nota

Andrés Gil habló por primera vez tras haber hecho un posteo para desvincularse de la ruptura entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez porque en redes sociales lo señalaron como el tercero en discordia.

Intrusos fue a Bahía Blanca para hablar con los protagonistas de “En otras palabras” y Andrés Gil no dudó en dar su versión de los hechos: “Es totalmente falso, estoy con Cande (Vetrano) tranquilo en casa. Estamos en un momento muy lindo con nuestro hijo, el momento tal vez más especial de nuestras vidas”.

“Estamos intentando no leer, no engancharnos con las cosas que se están diciendo, cuidando a mi familia. También Gime y Nico están pasando por un momento bastante choto y no está bueno que además se agreguen y alimenten con cosas que son mentira. Estaría bueno que respeten su intimidad”, manifestó el actor.

Sobre su descargo en redes, explicó que lo hizo al ver que se hablaba mucho de él: “Por las dudas, yo también digo algo para aplacar un poco las aguas, para evitar que sigan diciendo cosas que no son ciertas, que haya respeto más que nada”.

“Queremos disfrutar los últimos días de gira con esta obra que fue hermosa. Tuve un año y medio con ellos que fue increíble. Siempre voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron como actor. Hubiese estado bueno evitar todo este quilombo, nos queremos mucho. Es así, sé cómo funcionan estas cosas, no puedo controlar lo que dice la gente. Intento que no me afecte. La gente que me conoce, sabe como soy. La gente que quiero y me importa, ya está todo claro”, siguió Andrés. Por su parte, Gimena Accardi fue más escueta en sus declaraciones. Solo atinó a decir que hacer teatro es “lindo y sanador”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV

Para Giampaoli, Gimnasia debe hacerse fuerte de local sí o sí

Ya fue: Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio con un llamativo gesto 

Presuntas coimas: "Lule" Menem habló de "absoluta falsedad" y apuntó al kirchnerismo

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
+ Leidas

Falleció Morena Tévez, la platense que buscaba un sueño en Italia y terminó luchando por su vida

Nombran a 20 jueces, fiscales y defensores de La Plata para el Poder Judicial bonaerense: uno por uno, quiénes son

Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV

Victoria Donda y Amado Boudou, al frente de dos materias en Periodismo

Extienden el límite de edad para ingresar a la Policía Bonaerense: uno por uno, todos los requisitos

VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata

VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata

Con bajas y un regreso el Barba dio a conocer la lista de convocados
Últimas noticias de Espectáculos

La actriz española Verónica Echegui murió a los 42 años

L-Gante habría sufrido un terrible atentado en su casa: extraño silencio y a quién apuntan

Negocio millonario: Shakira y Piqué vendieron su mansión en Barcelona

La idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales
La Ciudad
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
Iluminación, juegos y postas deportivas: renovaron la Plaza de la Identidad y la Memoria
La Comuna continúa con obras viales e hidráulicas en Gonnet
Presentaron un proyecto que busca ajustar los valores de la VTV según cada vehículo
Sin tránsito, pero con veredas liberadas en la demolición de diagonal 77 y 48
Policiales
Maestra investigada por maltrato infantil en un jardín de La Plata no se presentó a una audiencia clave
Fentanilo mortal: gerenta del laboratorio Ramallo se negó a declarar en La Plata
San Antonio de Areco: identificaron a la pareja hallada asesinada en un auto
VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata
Otro incendio en el centro de La Plata tuvo en vilo a los vecinos: tensión y susto en 6 y 44
Deportes
Estudiantes presenta nueva camiseta por los 120 años: cuánto cuesta y dónde se consigue
Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV
¡Alicia Casamiquela cumplió 90 años!: un ejemplo gigante desde La Plata al mundo
Se cayó el pase de Ivo Mammini a Suecia: qué pasó con el delantero de Gimnasia
Gimnasia y un regreso complicado de San Juan
Información General
Plazos fijos, cuánto hay que depositar hoy para ganar $1.000.000 en 30 días: las mejores tasas
Crece el malestar psicológico: afecta a casi un tercio de los argentinos
La fertilidad masculina se redujo a la mitad en apenas cincuenta años
Aerolíneas Argentinas cancelará este domingo 46 vuelos por el paro de los Controladores aéreos
Turbulencias aéreas: el cambio climático las agrava

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla