Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado
Estudiantes hizo los deberes venciendo a Aldosivi 1 a 0 y Muslera es cada vez más valorado
Milei en Junín: un fuerte respaldo a Karina y advertencias de un posible fraude
Fentanilo mortal | Una "mano negra" y "que me corten la cabeza": así fueron las seis horas de García Furfaro en La Plata
La maestra acusada de "amordazar" a nenes, ausente en una audiencia clave: como continúa la causa
Con Hurtado a la par, Gimnasia vuelve a las prácticas enfocado en Atlético Tucumán
El empresario Jonathan Kovalivker se presentó en la Fiscalía, dejó su celular y se fue
River iguala 0 a 0 ante Lanús en busca de la cima del Torneo Clausura
Detienen a un joven venezolano por agredir a su pareja en Berisso
Los ex GH Daniela Celis y Thiago Medina se enfrentaron cara a cara: "Ibas todo el tiempo"
VIDEO. Impunidad total en Villa Elisa: a plena luz del día, robaron un lavarropas y huyeron como si nada
Luciano Castro y Griselda Siciliani liquidaron a Flor Vigna: “Por algo será”
Gimnasia abonó los sueldos adeudados tras varios días de reclamo de los trabajadores
En un convesatorio de la UNLP, los científicos del Conicet revelaron los secretos del fondo del Mar Argentino
VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata
Presentaron un proyecto que busca ajustar los valores de la VTV según cada vehículo
Fotos y video | Sin tránsito, pero con veredas liberadas en la demolición de diagonal 77 y 48
Andrés Gil, volvió a hablar del escándalo con Gime Accardi: “No puedo controlar lo que dice la gente”
Los dólares cerraron en alza y cayeron las acciones argentinas en Wall Street en medio del escándalo de los audios
Falleció Morena Tévez, la platense que buscaba un sueño en Italia y terminó luchando por su vida
Nombran a 20 jueces, fiscales y defensores de La Plata para el Poder Judicial bonaerense: uno por uno, quiénes son
Extienden el límite de edad para ingresar a la Policía Bonaerense: uno por uno, todos los requisitos
Se cayó el pase de Ivo Mammini a Suecia: qué pasó con el delantero de Gimnasia
Israel bombardeó un hospital de Gaza: al menos 15 muertos, entre ellos 4 periodistas
La idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Así es la nueva camiseta de Estudiantes, por los 120 años del club: cuánto cuesta y dónde se consigue
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con un mix, el Millonario tiene un partido de riesgo ante un Granate que también llega en alza. El juez será Leandro Rey Hilfer
En el arranque del encuentro, River desperdicia una situación muy favorable en los pies de Borja. El juvenil Meza recupera la pelota tras una mala salida de Lanús y la jugada deriva hacia la izquierda, desde donde Galarza envía un centro que pasa a toda a la defensa de Lanús y le llega a Borja, que define afuera con todo el arco a su disposición.
Con el correr de los minutos, Lanús no entraba en el partido y River aprovechaba, con iniciativa por movilidad y control de la pelota. Luego, a los 11, Portillo, el refuerzo llegado de Talleres, no tuvo un buen debut ante Godoy Cruz. Como atenuante, el puesto de zaguero central no es el que mejor se ajusta a sus condiciones.
A los 14, Lanús llegaba por primera vez al área de River con un lateral largo, en una acción que termina en las manos de Armani. River respondía con un pique profundo de Meza por la derecha y un centro que Galarza no conectaba bien en el remate al arco.
Pasados los 20 minutos, River cedía el dominio, Lanús lo empareja con más presencia y ritmo en el medio campo. Con poca elaboración, el Millonario empezaba a tirar pelotazos para Borja. Salvo la situación de Borja en el comienzo, el partido escaseaba de situaciones. A los dos les cuesta ser profundos, comparten limitaciones para llegar al área.
Cerca de la media hora de juego, Segovia, volante por la derecha, cambiaba el ritmo y asistía para el desmarque de Marcelino Moreno, que, encimado por un defensor, le entró de manera mordida a la pelota.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí