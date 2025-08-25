River iguala 0 a 0 ante Lanús en busca de la cima del Torneo Clausura

En el arranque del encuentro, River desperdicia una situación muy favorable en los pies de Borja. El juvenil Meza recupera la pelota tras una mala salida de Lanús y la jugada deriva hacia la izquierda, desde donde Galarza envía un centro que pasa a toda a la defensa de Lanús y le llega a Borja, que define afuera con todo el arco a su disposición.

Con el correr de los minutos, Lanús no entraba en el partido y River aprovechaba, con iniciativa por movilidad y control de la pelota. Luego, a los 11, Portillo, el refuerzo llegado de Talleres, no tuvo un buen debut ante Godoy Cruz. Como atenuante, el puesto de zaguero central no es el que mejor se ajusta a sus condiciones.

A los 14, Lanús llegaba por primera vez al área de River con un lateral largo, en una acción que termina en las manos de Armani. River respondía con un pique profundo de Meza por la derecha y un centro que Galarza no conectaba bien en el remate al arco.

Pasados los 20 minutos, River cedía el dominio, Lanús lo empareja con más presencia y ritmo en el medio campo. Con poca elaboración, el Millonario empezaba a tirar pelotazos para Borja. Salvo la situación de Borja en el comienzo, el partido escaseaba de situaciones. A los dos les cuesta ser profundos, comparten limitaciones para llegar al área.

Cerca de la media hora de juego, Segovia, volante por la derecha, cambiaba el ritmo y asistía para el desmarque de Marcelino Moreno, que, encimado por un defensor, le entró de manera mordida a la pelota.