Policiales

Fentanilo mortal | Una "mano negra" y "que me corten la cabeza": así fueron las seis horas de García Furfaro en La Plata

25 de Agosto de 2025 | 21:21

Ariel García Furfaro, tras seis horas frente al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, sostuvo que él no fabricó ni distribuyó el lote del fentanilo contaminado. El titular de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, vinculados a la muerte de 96 pacientes, afirmó que los fármacos fueron manipulados intencionalmente y señaló a uno de sus ex empleados: "Me quiere hacer quedar como narco". 

El pasado viernes, en el palacio de los Tribunales Federales de La Plata, Ariel García Furfaro aseguró en su declaración judicial e intentó explicar el origen de la contaminación por “bichos” como algo externo a su manejo operativo. Según repudió, esos microorganismos fueron introducidos por otra persona: “Si el fentanilo está contaminado con bacterias, los bichos los puso otra persona. Esa persona es Andrés Quinteros, un ex concejal del peronismo bonaerense, con nexos políticos con el kirchnerismo. Era su hombre de máxima confianza. Pero terminaron enfrentados”.

García Furfaro acusó además a Quinteros de un intento de robo de ampollas en el laboratorio. En su declaración ante el juez Kreplak, relató que en octubre pasado, descubrió el faltante de 30 frascos de morfina, que Quinteros habría intentado sustraer. “Se quiso robar 30 ampollas de morfina”, dijo. Y continuó: "Lo voy a ver a San Nicolás, me cita en una estación de servicio, se me escapa. Voy a la casa, me ve por las filmaciones y me denuncia por amenazas. Después de eso, me aparecen tres ex empleados de Ramallo que me dicen que Andrés (Quinteros) nos está buscando, que nos va a hacer una maldad".

En ese sentido, aseguró: "En este país te pueden inventar, hacer, la Klebsiella si está, alguien la puso. Es imposible que esté adentro del laboratorio. Alguien la puso. Averigüé, si alguien estornuda te puede contaminar 10 ampollas multirresistentes, no la común. No tengo dudas de que está Andrés Quinteros atrás. Jamás tuve doble apellido. Todas cosas que eran de él. Yo me llamo García de apellido, no García Furfaro. Furfaro es el apellido de mi mamá. Quinteros estaba obsesionado con el fentanilo. Había otros productos peligrosos, pero no le importaba". 

Responsabilizó a la Anmat 

Durante el resto de su declaración, García Furfaro responsabilizó a la ANMAT por no haber advertido a tiempo sobre la contaminación del fentanilo y las muertes ocurridas en el Hospital Italiano de La Plata. Señaló que los desvíos de calidad detectados en su planta también se registraban en laboratorios competidores, aunque, según dijo, solo a él lo sancionaban las autoridades actuales.

Afirmó además que fue víctima de “una operación mediática” para desplazarlo del negocio de provisión de medicamentos al Estado y remarcó que no estaba al tanto de eventuales fallas de calidad, ya que esa tarea recaía en el personal autorizado de los laboratorios encargado de responder ante la autoridad sanitaria.

"Estaba obsesionado con el fentanilo"

García Furfaro advirtió también sobre un posible intento de perjudicarlo políticamente: “Yo no hice nada. Me quieren involucrar con una mano negra…”, dijo en uno de los pasajes que invita a la lectura como “teoría conspirativa” de su defensa. Reclamó que el narcotráfico no tiene lugar en su operación científica y comercial, insistiendo en que si hubo contaminación organizada, provino del afuera, no de su consorcio farmacéutico.

"Yo tenía miedo de que me tire ampollas (de fentanilo) por algún lado. Le presté un departamento donde vivió hasta octubre. El 13 de febrero me manda un “hola llamame”, un paraguayo de la inteligencia de Paraguay. No le doy bolilla", continuó con su relato.

Luego, siguió: "Unos días más tarde me dice: 'Este boludo metió mucha gente presa' (por Quinteros), llámame. En el mismo edificio que le presté estuve dos días. Me mandó una foto del auto. Esto habrá sido en marzo. Me dicen es un vecino del cuarto. Subo y me estaba esperando con la puerta abierta. No entré. Me llama, me dice te veo a las cuatro de la tarde. Lo llamo a mi hermano Damián para que me acompañe. Me cita en un bar, estaba el paraguayo, lo grabé, y estaba con la señora del cuarto. Me dice tal cual: 'Andrés Quinteros te va a hacer un atentado con el fentanilo. Quiere tanta plata”. Lo mandé a pasear. Después de eso me junto de nuevo, lo tengo todo grabado. Mi amigo se llama Diego Castrillón y la mujer vive en calle (…). Estaba obsesionado con el fentanilo. De ese departamento salió diciendo que yo era narco".

"Que me corten la cabeza si tengo responsabilidad"

Al concluir su declaración, Ariel García Furfaro aseguró: "Sí, estoy fundido. Mañana, si descubren qué pasó, tengo que arrancar de cero. Eso no me preocupa. Por arrastre mi hermano de los cables (empresa Epuyén) hay clientes que no le compran. El otro tiene una verdulería de toda la vida, no sé qué va a pasar, si lo van a escrachar. La gente no consigue trabajo. Todo me perjudica".

"¿Cómo va a ser una negligencia con un bicho que no puede estar ahí? Ya le pido plata a mi mamá. Dentro del laboratorio tenía una fortuna en materia prima/equipamiento. En Alfarma tenía para cobrar un montón de plata. Quiero que se sepa que soy yo. Yo me quedo a que me corten la cabeza si tengo responsabilidad”, concluyó.

