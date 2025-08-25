Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El empresario Jonathan Kovalivker se presentó en la Fiscalía, dejó su celular y se fue
25 de Agosto de 2025 | 17:29

El empresario Jonathan Kovalivker, uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina, se presentó hoy en Comodoro Py en la Fiscalía de Franco Picardi, a quien le dejó su celular y se fue, en el marco de la investigación por supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Coimas. Se entregó el prófugo de la familia Kovalivker. Jonathan”, expresó, por su parte, el abogado Gregorio Dalbón, quien fue el denunciante por las supuestas coimas.

En tanto, el jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, se presentó pasado el mediodía en los tribunales federales de Retiro para prestar declaración indagatoria por supuesto encubrimiento de uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

La indagatoria se realizó ante el juez federal Sebastián Casanello y Picardi. Por otro lado, Casanello dispuso hoy bloquear con una orden judicial el acceso a cajas de seguridad que puedan ser propiedad de los accionistas de la droguería Suizo Argentina, la familia Kovalivker.

