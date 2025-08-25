Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

Los ex GH Daniela Celis y Thiago Medina se enfrentaron cara a cara: "Ibas todo el tiempo"

25 de Agosto de 2025

Escuchar esta nota

Daniela Celis y Thiago Medina protagonizaron un amigable enfrentamiento cara a cara donde no se guardaron nada en el vivo de Luzu TV. La influencer reconoció que en ocasiones priorizo el trabajo y no a la familia, mientras que el ex GH le reclamaba que ella no tenía tiempo para él. 

“¿Te molestó en algún momento cuando empecé a trabajar tanto al principio que las bebitas eran muy muy pequeñitas?”, consultó Celis a su ex pareja. 

“No, no me molestó nunca que hayas trabajado, que trabajes, no me molesta. Es más, me gusta que vayas, yo te acompaño siempre. Lo que sí me molesta es que cuando trabajás mucho no tenías tiempo como para salir al cine o reservar algún lugar y venías cansada, pero para tus amigos del trabajo sí ibas todo el tiempo”, reclamó Thiago. 

“No iba todo el tiempo”, intentó defenderse la influencer. “Ibas todo, de hecho te invitaron a cenar e ibas, yo te decía vamos al cine, no quería, que reservaba algún restaurante para que vayamos y nunca querías también, pero cuando te invitaron los del trabajo…", le retrucó él.

Y agregó: “No querías, no había tiempo. Pero hacías tiempo para lo del trabajo”. "Eso es cierto. Yo creo que también aprendí un montón de eso, de haber priorizado tanto el trabajo y no la familia”, reconoció la columnista de Luzu.

“Sí, pero yo estaba todo el tiempo con la bebé y a mí me gustaría, me hubiese gustado ir a jugar a la pelota una o dos veces con los chicos y nada más que hacía eso, porque si no me lo pasaba todo el día adentro. No siento que haya sido injusto, sino que estabas cumpliendo tu rol de que iba a ir a trabajar y eso”, sentenció él.

