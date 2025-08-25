Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Detienen a un joven venezolano por agredir a su pareja en Berisso

25 de Agosto de 2025 | 19:53

Un joven venezolano de 24 años fue detenido esta mañana en Berisso por golpear a su pareja. La policía respondió a un llamado al 911 que reportaba las agresiones. 

Ocurrió horas antes del mediodía en una casa ubicada en 124 y 3. Según trascendió, la víctima, una joven brasileña de 30 años, denunció a quién fuera su pareja.

Ante los efectivos policiales, dejó constancia que le propinó un golpe en la cabeza con un celular y la agarró del pelo. Antes de que llegara el personal de seguridad, se fue del lugar.

Sin embargo, fue interceptado a pocos metros de allí y trasladado a la comisaría de Berisso por “lesiones leves en contexto de violencia de género”. 

 

