Detienen a un joven venezolano por agredir a su pareja en Berisso

Un joven venezolano de 24 años fue detenido esta mañana en Berisso por golpear a su pareja. La policía respondió a un llamado al 911 que reportaba las agresiones.
Ocurrió horas antes del mediodía en una casa ubicada en 124 y 3. Según trascendió, la víctima, una joven brasileña de 30 años, denunció a quién fuera su pareja.
Ante los efectivos policiales, dejó constancia que le propinó un golpe en la cabeza con un celular y la agarró del pelo. Antes de que llegara el personal de seguridad, se fue del lugar.
Sin embargo, fue interceptado a pocos metros de allí y trasladado a la comisaría de Berisso por “lesiones leves en contexto de violencia de género”.
