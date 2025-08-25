Maestra investigada por maltrato infantil en un jardín de La Plata no se presentó a una audiencia clave

Una docente investigada por maltrato infantil en el Jardín de Infantes Nuestra Señora de Fátima de La Plata no se presentó a la audiencia judicial por “lesiones graves” en el Juzgado Correccional nº2. El caso acusa a Verónica Dalmasso de atar y amordazar a menores de 3 y 4 años en el aula.

Según informaron fuentes judiciales, la docente debía presentarse a una audiencia previa al juicio oral en su contra, pero su ausencia generó preocupación entre los padres de los alumnos involucrados y la comunidad educativa de 75 y 22. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre los motivos de su falta de comparecencia ante la justicia.

El caso comenzó a investigarse en 2019, había sido inicialmente archivado, pero tras una solicitud de los padres de los menores afectados se reabrió. La denuncia se basa en la versión de los propios niños, quienes relataron hechos de violencia y humillación dentro del aula, donde la docente, según los testimonios, los amordazaba y los ataba para mantenerlos en silencio.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Martín Almirón, de la UFI J 8 de La Plata, quien, tras analizar las pruebas recabadas, determinó que los niños presentaban lesiones compatibles con ataduras. Esto llevó a que la causa fuera elevada a juicio oral por el juez Agustín Crispo, titular del Juzgado de Garantías N° 6.

El escándalo se destapó luego de la viralización de un audio de WhatsApp, en el que una niña de 4 años relató a sus padres cómo la docente y otros niños eran atados con cinta adhesiva en pies y manos. Según la niña, el castigo ocurría cuando "se portaban mal" y solo cesaba cuando otra docente, identificada como Sandra, reprendiera a Verónica Dalmasso. "Estábamos atados un ratito, hasta que vino Sandra y la retó a ella, a nosotros no", dice la grabación.

Desde la institución educativa, el colegio ha mantenido su postura de negar los hechos. En un comunicado oficial, el representante legal del jardín indicó que, según la información recabada de otros docentes y el personal del establecimiento, no pueden afirmar que los hechos hayan ocurrido tal como lo cuentan los niños. Sin embargo, aseguraron que el jardín está "a disposición de la Justicia para que se esclarezca el caso".

Verónica Dalmasso, que llevaba 22 años trabajando en el Jardín Nuestra Señora de Fátima, deberá enfrentar un juicio oral donde se determinará su responsabilidad penal en este grave caso de abuso infantil. Los padres de los niños involucrados esperan justicia y el esclarecimiento de los hechos, mientras la comunidad educativa se mantiene expectante ante el desarrollo del proceso judicial.