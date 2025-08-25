Maestra investigada por maltrato infantil en un jardín de La Plata no se presentó a una audiencia clave

Fentanilo mortal: gerenta del laboratorio Ramallo se negó a declarar en La Plata
Fentanilo mortal: gerenta del laboratorio Ramallo se negó a declarar en La Plata
Sin tránsito, pero con veredas liberadas en la demolición de diagonal 77 y 48
Presentaron un proyecto que busca ajustar los valores de la VTV según cada vehículo
VIDEO.- "Gritaron fuego y algo explotó": qué se sabe del incendio en pleno centro de La Plata
Estudiantes va por la recuperación y la punta ante Aldosivi en UNO: formaciones, hora y TV
Falleció Morena Tévez, la platense que buscaba un sueño en Italia y terminó luchando por su vida
Nombran a 20 jueces, fiscales y defensores de La Plata para el Poder Judicial bonaerense: uno por uno, quiénes son
Extienden el límite de edad para ingresar a la Policía Bonaerense: uno por uno, todos los requisitos
Se cayó el pase de Ivo Mammini a Suecia: qué pasó con el delantero de Gimnasia
Israel bombardeó un hospital de Gaza: al menos 15 muertos, entre ellos 4 periodistas
La idea de Guido Kaczka que puso en jaque a los otros canales
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Estudiantes presenta nueva camiseta por los 120 años: cuánto cuesta y dónde se consigue
L-Gante habría sufrido un terrible atentado en su casa: extraño silencio y a quién apuntan
La Libertad Avanza busca seguir con la campaña en la Provincia
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Las fuerzas platenses aceleran el ritmo de campaña en la recta final
San Antonio de Areco: identificaron a la pareja hallada asesinada en un auto
La Universidad con otra semana corta por un paro de los docentes
Aumentan las expensas de La Plata en septiembre: de cuánto será el ajuste
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
¡Alicia Casamiquela cumplió 90 años!: un ejemplo gigante desde La Plata al mundo
VIDEO. “Venganza ardiente”: una deuda, la pista del incendio feroz en la concesionaria de La Plata
Qué se sabe de los allanamientos en La Plata por una red de atención médica trucha tras una muerte por mala praxis
Cuenta DNI: última semana para aprovechar los descuentos en supermercados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una docente investigada por maltrato infantil en el Jardín de Infantes Nuestra Señora de Fátima de La Plata no se presentó a la audiencia judicial por “lesiones graves” en el Juzgado Correccional nº2. El caso acusa a Verónica Dalmasso de atar y amordazar a menores de 3 y 4 años en el aula.
Según informaron fuentes judiciales, la docente debía presentarse a una audiencia previa al juicio oral en su contra, pero su ausencia generó preocupación entre los padres de los alumnos involucrados y la comunidad educativa de 75 y 22. Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre los motivos de su falta de comparecencia ante la justicia.
El caso comenzó a investigarse en 2019, había sido inicialmente archivado, pero tras una solicitud de los padres de los menores afectados se reabrió. La denuncia se basa en la versión de los propios niños, quienes relataron hechos de violencia y humillación dentro del aula, donde la docente, según los testimonios, los amordazaba y los ataba para mantenerlos en silencio.
La investigación fue llevada adelante por el fiscal Martín Almirón, de la UFI J 8 de La Plata, quien, tras analizar las pruebas recabadas, determinó que los niños presentaban lesiones compatibles con ataduras. Esto llevó a que la causa fuera elevada a juicio oral por el juez Agustín Crispo, titular del Juzgado de Garantías N° 6.
El escándalo se destapó luego de la viralización de un audio de WhatsApp, en el que una niña de 4 años relató a sus padres cómo la docente y otros niños eran atados con cinta adhesiva en pies y manos. Según la niña, el castigo ocurría cuando "se portaban mal" y solo cesaba cuando otra docente, identificada como Sandra, reprendiera a Verónica Dalmasso. "Estábamos atados un ratito, hasta que vino Sandra y la retó a ella, a nosotros no", dice la grabación.
Desde la institución educativa, el colegio ha mantenido su postura de negar los hechos. En un comunicado oficial, el representante legal del jardín indicó que, según la información recabada de otros docentes y el personal del establecimiento, no pueden afirmar que los hechos hayan ocurrido tal como lo cuentan los niños. Sin embargo, aseguraron que el jardín está "a disposición de la Justicia para que se esclarezca el caso".
Verónica Dalmasso, que llevaba 22 años trabajando en el Jardín Nuestra Señora de Fátima, deberá enfrentar un juicio oral donde se determinará su responsabilidad penal en este grave caso de abuso infantil. Los padres de los niños involucrados esperan justicia y el esclarecimiento de los hechos, mientras la comunidad educativa se mantiene expectante ante el desarrollo del proceso judicial.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí