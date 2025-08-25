Javier Milei y Karina evitaron hablar de las coimas en Discapacidad y hablaron de “fraude” en las elecciones

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó hoy su “solidaridad” con los militantes de La Libertad Avanza (LLA) que fueron agredidos en la previa del acto del presidente Javier Milei en Junín y repitió la consigna de campaña “kirchnerismo nunca más”.

“Quiero solidarizarme con toda nuestra gente y nuestra juventud que fue brutalmente golpeada, por eso decimos ‘Kirchnerismo nunca más’”, expresó Karina Milei al hacer uso de la palabra.

La funcionaria dijo que “no queremos que pasen más estas cosas, no puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros”. “Me solidarizo con toda nuestra juventud y gracias por poner todo lo que hay que poner”, expresó Karina Milei.

La funcionaria hizo referencia a los incidentes que se registraron en la previa del acto en el Teatro San Carlos, donde candidatos libertarios como José Luis Espert y Sebastián Pareja denunciaron que organizaciones vinculadas al kirchnerismo tendieron una “emboscada” a la comitiva presidencial con insultos y piedras.