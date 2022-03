Vestirse, un desafío: ¿Para quién es la ropa que ofrece el mercado?

De cada diez habitantes de nuestro país, siete tienen dificultades para encontrar en las tiendas tradicionales los talles de ropa y calzado con que se sienten a gusto. La cifra, revelada por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) de la UNESCO, es inquietante por su envergadura y porque el propio organismo advierte que la puesta en marcha de la demorada Ley de Talles tampoco solucionará definitivamente la problemática, por lo que propone una serie de anexos para aggiornar la norma.

Entre el 15 de enero y el 15 de febrero de este año, el CIPDH realizó una investigación cuantitativa propia en todas las capitales provinciales del país, en base a una muestra probabilística de un cuestionario estructurado que se efectuó a través de relevamientos sobre un total de 675 locales de venta de indumentaria y de calzado, incluyendo ferias a cielo abierto, centros comerciales y shoppings. También se relevaron los sitios web de las principales marcas de ambos rubros y se efectuaron encuestas presenciales en vía pública y sondeos telefónicos (IVR) sobre un total de 10.256 personas, incluyendo niñas y niños, y hombres y mujeres de entre 12 y 75 años.

Las marcas de indumentaria suelen no cumplir la ley de talles

Los resultados no fueron alentadores. El dossier con las conclusiones precisa que el 70,8 por ciento de los consultados reconoció sentirse excluido del acceso a gran parte de las prendas que le gustaría adquirir, quedando fuera de los estándares normativos con los que se rige la industria textil -en donde, de momento, cada marca o comercio puede establecer sus propias referencias de medidas-. A su vez, el 86,6 % afirmó encontrar con frecuencia prendas sólo en “talle único”. Sobre el total de los excluidos, el 66,7 % dijo que “le ocurre habitualmente” y el 33,7 % restante reconoció que “le pasó con algunas prendas en particular”.

La Plata no es la excepción a esta regla. Las mujeres con cuerpos convencionales, “reales”, afirman que es muy difícil conseguir ropa en tamaños que no sean pequeños. Si bien reconocen que en los últimos años hay una tendencia a la confección en pequeña escala de ropa más grande, dicen que es una cuestión “de nicho” y que, en general, no tienen “la libertad” de vestir como les gusta “porque no hay muchas opciones”.

EL TAMAÑO IMPORTA

Anabella Tow (23) es comunicadora social y también tiene su propia marca de ropa interior, Montmartre, cuyo aspecto identitario es tener todos los talles. Quizás una de las razones del éxito es esa: hace conjuntos de ropa interior y bodies para mujeres reales. Sostiene que “en principio, me parece importante remarcar que la Ley de Talles no se cumple en líneas generales porque básicamente no está reglamentada. Este año se comenzó a hacer el estudio antropométrico con el objetivo de hacer un análisis general de las medidas corporales argentinas, independientemente del género, para llevar adelante dicha reglamentación. Antes de este debate existía dicha ley que justamente no se cumplía por la falta de este estudio. Argentina es uno de los pocos países que no cuenta con él. Entonces ¿qué marca cumple con la Ley de Talles?”.

“Están las que tienen variedad y en su mayoría son emprendimientos que tienen valores que conversan con la ley en pos de visibilizar todas las corporalidades” aclara Tow: “enfatizan o entienden en profundidad la importancia de ofrecer al mercado talles heterogéneos, básicamente porque no todos los cuerpos están configurados por volúmenes y simetrías o asimetrías iguales”.

Silvina Liwski se sometió a un by pass gástrico y bajó 40 kilos

Su emprendimiento comenzó, relata su creadora, “revendiendo una marca de lencería que fue seleccionada por una cuestión de compartir gustos de textiles y diseños. Ahí comienzo a incursionar en el mundo de la moda y en la lencería. En ese camino, encuentro lo que a mí me gustaba hacer y mi intención de comunicar corporalidades, que no tenía nada que ver con la propuesta identitaria con la ropa que venía vendiendo. Luego me llegaron un montón de contradicciones éticas y políticas. A la par, yo no tenía conocimiento de cómo hacer ropa interior. Pero era tanta la contradicción, que decidí aprender y hacerlo igual: bien, mal, mal, bien-... y así hasta hoy en día”.

“Cuando empecé yo tenía una diferenciación entre lencería y ropa interior. Porque la lencería estaba relacionada con lo erótico, lo sexual, lo estático. En cambio yo me corro y hago ropa interior, que tiene que ver con la sensualidad pero no estrictamente con lo sexual: un encuentro con uno. Yo quería tener una tabla de talles que abarque la mayoría de las corporalidades. Es como planificar sin una base, porque mucho no existe. Lo que sí teníamos son muchas mujeres que querían vestir nuestras prendas, entonces lanzamos una convocatoria para que nos digan sus talles y conformamos nuestra propia tabla de talles. Hoy mismo estamos haciendo mucha moldería. Es una gran inversión, pero es el camino que elegimos”, confiesa Ana, que en lo que más está trabajando es en que “no tenga que adaptarse la persona al talle, sino entender al talle no como un número, sino como una capa de la piel. Nuestras prendas intentan ser cómodas y hermosas. Nosotros decimos que vestimos a todos los cuerpos”.

¿Empieza a haber un cambio real en este sentido en nuestro país? La creadora dice que cree que “en la actualidad hay intenciones desde el movimiento feminista y el activismo gordo, que trabajan en post de la ley y la reglamentación. En cuanto a las marcas creo que muchas hacen publicidad con `mujeres reales´ por una cuestión de marketing; pero después va a la tienda on line a comprarte esa prenda y no está en tu talle. Pasa mucho”.

Valentina Cardozo, modelo, cuestiona la industria de la moda para pocos

DEMASIADO COMPLICADO

Una de las clientas de Ana, que también participa en sus campañas de fotos es Valentina Cardozo.

Esta joven de dice que no es nada simple conseguir en talle XL en nuestra ciudad. Muy complicado encontrar lo que realmente le gusta.

“Personalmente veo que todo lo que está en tendencia viene en talle único. Por lo que yo veo por mi experiencia es que en los talles grandes se consiguen cosas en estampados fuera de moda o en colores oscuros. Los cortes son como túnicas. Yo siento que la ropa grande no está destinada a las personas jóvenes y que quieran vestir a la moda. Es muy difícil vestirme como me gusta. Siempre recurro a algunas marcas que son como mi amuleto, por así decirlo. Es por una cuestión de ideales, porque cuando empecé a investigar más, me empecé a cuestionar en qué lugares yo voy a consumir, cómo me miran, cómo me tratan. A veces con pasar la puerta de entrada de un local, ya te das cuenta de que no vas a poder comprar ropa ahí. Por suerte tengo la posibilidad de elegir donde sí consumir. Voy solo a determinados lugares en los que me siento cómoda y hay talles para mí en La Plata consumo mucha ropa en Ver y Port Said. En lo deportivo elijo Nike, porque tiene talles y porque trabajan mucho con la diversidad corporal. En Buenos Aires hay hasta maniquíes con variedad de cuerpos. Lo que sí es cierto es que son marcas caras. Yo elijo ocasiones para comprarme ahí y para el día a día están Alma Mía y Mon Amour; re lindas marcas y donde son amorosas las chicas que atienden. A veces ropa interior y mallas es un calvario”, afirma Valentina.

“Las discusiones en cuanto a los estándares de belleza se vienen hablando desde hace muchos años y creo que hay varios recursos para los publicitarios, que podrían hacer otra cosa, pero eligen no hacerlo. Me pasa cuando veo una propaganda en la TV que me empiezo a cuestionar de nuevo mi cuerpo. A veces he llegado a pensar en que tengo que hacer una dieta solamente por estar viendo eso. Me hace sentir mal. Veo determinado cambio de paradigma. Yo crecí en los años 2000, mi referente era Cris Morena y todas sus producciones estaban cargados de discriminación y de burla, con un ideal de belleza muy marcado. Veo que las generaciones de ahora tienen la posibilidad de ver cosas mucho más amplias. Me gusta mucho poner en tensión el término de amor propio porque creo que tenemos que amarnos. Está bueno empezar a concientizarnos en que nos tenemos que querer tal como somos. Creo que la lucha tiene que ser colectiva, entre muchas luchar contra un sistema que es malo”, finaliza la joven.

EL PESO DE LA FRUSTRACIÓN

Silvina Liwski es licenciada en Turismo y hace cuatro años se sometió a un by pass gástrico para bajar de peso. Proceso al que llegó luego de una gran preparación física y psicológica. “Me animé a hacerlo y hoy me siento muy feliz; pero me costó mucho”.

Ella adelgazó más de 40 kilos. “Cuando pesaba más recurría a locales de ropa que tuvieran talles reales de ropa que me gustara y que pudiera pagar. La verdad es que me gusta mucho la moda y no siempre conseguía lo que quería. Me iba a Once a buscar. La parte de arriba a veces es más fácil, pero la de abajo no. Se siente mucha frustración. Aún ahora, que tengo muchos menos kilos, me cuesta adaptarme a mi cuerpo actual y pienso que no va a haber talle. Porque viví acostumbrada a eso. Siento una gran satisfacción hoy en día cuando veo que hay talle de todo lo que me gusta”, afirma Silvina, sin ver con buenos ojos que no se implemente una Ley de Talles en nuestro país ya que padeció muchos años sus consecuencias.

Anabella Tow hace lencería con todos los talles

La Ley N°27.521, conocida como Ley de Talles, fue sancionada en noviembre de 2019 y reglamentada en junio de 2021. Allí se establece la creación de un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti), “correspondiente a medidas corporales estandarizadas con destino a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los 12 años”. La normativa insta a “todo comerciante, fabricante o importador de indumentaria” a identificar cada prenda según el sistema único establecido a través de un estudio antropométrico que está llegando a su etapa final, es decir, una “investigación que permite relevar las medidas y proporciones de los ciudadanos”, el cual debe ser aprobado por su autoridad de aplicación, en este caso, la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

El problema existente es que “esta ley y su reglamentación no regulan aspectos vinculados con la oferta, es decir, que, por ejemplo, la obligación de respetar las medidas del Suniti no implica que una empresa o comercio tenga una oferta de todos los talles disponibles” explica afirmó Fernanda Gil Lozano, Directora Ejecutiva del CIPDH-UNESCO, y agrega que “si bien es un gran avance para definir un índice de talles más inclusivo, es notoria la falta de oferta de los talles más grandes”.

