Gimnasia ya está en el Bosque para jugar contra Lanús

Gimnasia enfrentará desde las 14horas a Lanús de local, en busca de su tercera victoria al hilo. El equipo de Alejandro Orfila volverá a jugar en el Bosque, ante su gente, con la idea de extender su buen presente.

El árbitro será Facundo Tello, con Pablo Acevedo y Juan Del Fueyo cómo asistentes, mientras que el Cuarto árbitro será Cristian Cernadas. En el VAR estará Andrés Merlos con la colaboración de Diego Verlotta. La televisación estará a cargo de TNT Sports y habrá transmisión radial por La Redonda.

Alejandro Orfila dispuso que el equipo sea el mismo del partido en Mendoza a partir de que Pedro Silva no podrá recuperarse, por lo que Juan Manuel Villalba seguirá en el lateral izquierdo. En el banco de relevos estarán el central uruguayo Enzo Martínez -luego de 8 meses de inactividad- y Juan Yangali (el volante que llegó de San Telmo) en reemplazo de Facundo Di Biasi y Leandro Mamut.

El conjunto tripero sumó 7 de las últimas 9 unidades y logró una impronta de equipo duro, solidario, con mucha presencia en el juego físico y que apunta a llegar en pocos pases a situación de gol, a veces desde el desequilibrio individual por los costados, a veces desde un armado de juego que busca terminar con más de un hombre dentro del área rival.

Después de un debut que dejó mucha preocupación por la derrota ante Instituto en el Zerillo, logró un punto valioso en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo y sumó dos victorias al hilo (ante Independiente y Godoy Cruz en Mendoza) que no solamente lo alejaron a seis puntos de la zona de descenso por la Tabla Anual, sino que también aumentó la expectativa de una posible clasificación a los play off por la definición del campeonato.

El rival de esta tarde, Lanús, llegará al Bosque con varios frentes abiertos, ya que el conjunto de Mauricio Pellegrino viene de perder el partido de ida por los los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Central Córdoba en el Madre de Ciudades. De todos modos, el 1-0 dejó la definición abierta para la revancha del próximo jueves en la Fortaleza granate.

En la Liga Profesional, Lanús comenzó el Clausura con dos derrotas consecutivas frente a Deportivo Riestra y Rosario Central, pero rápidamente puso revertir la situación con tres victorias en fila, ante Sarmiento, Huracán por Copa Argentina (otro frente abierto a futuro) y Talleres de Córdoba.

El último encuentro disputado por el Granate fue derrota ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por Copa Sudamericana, lo que podría servir al Lobo, ya que el torneo internacional es uno de los objetivos de Pellegrino y podría guardar jugadores importantes, en busca de revertir el resultado en el partido de vuelta, que se disputará el próximo jueves 21.

Además, Pellegrino tuvo bajas para el partido en Santiago del estero que le “achicaron” notoriamente el plantel. Ramiro Carrera, Walter Bou, Marcelino Moreno y Felipe Peña Biafore, lesionados, complicaron los planes del entrenador. Para esta tarde, solamente Moreno estaría en condiciones de reaparecer.

Ante esta situación, el DT debe ponderar la importancia de los partidos, por lo que esta tarde Lanús pondría mezclar habituales titulares con algunos suplentes con la intención de rotar y llegar con cierto descanso a la revancha internacional. Es por eso que el equipo no está confirmado, aunque no habría que descartar que Marcelino Moreno sea de la partida y descansen algunos hombres como Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo, el delantero que Gimnasia le vendió en el último receso y lleva tres goles convertidos con la casaca granate.