Qué dijo Sergio Berni para que Manzur le responda "nosotros no odiamos a nadie"

Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, abrió otro foco de conflicto en medio de la interna del Frente de Todos. Tras las fuertes declaraciones de referentes de La Cámpora contra el presidente Alberto Fernández, en donde también apuntaron al rumbo económico, ahora el funcionario de Axel Kicillof lanzó duras frases a las que hoy respondió el propio Jefe de Gabinete Juan Manzur diciendo que "nosotros no odiamos a nadie".

Es que Berni había dicho que “la terquedad del presidente, la miseria de la especulación política a la hora de armar la lista para enfrentar la elección legislativa. Esa idea de armar un gabinete al que lo une el odio a Cristina, nunca iba a funcionar de manera correcta. Yo me pregunto: ¿Cómo puede terminar un gabinete que los une el odio visceral hacia Cristina Fernández de Kirchner? La única manera que puede terminar era esta, no había otra manera”.

Agregó, tanto, que “esta situación que estamos viviendo es ridícula y la advertí hace dos años. Este Gobierno no tiene un problema económico, sino uno político", sostuvo en una entrevista con Radio Rivadavia. En ese sentido opinó acerca de la frase que esgrimió Andrés "el Cuervo" Larroque y disparó la polémica: “Cuando se refiere al Gobierno como 'nuestro', no sé a qué se refiere. La ambigüedad es la mejor manera de no decir nada”.

Además manifestó que “el golpe se lo está haciendo Alberto a sí mismo. Nada de lo que está pasando nos sorprende. Una cosa es el Gobierno y otra es el poder, que se legitima cuando se tiene la credibilidad y el respeto". Y agregó que "Alberto ha perdido el respeto y gran parte de la credibilidad del pueblo argentino en su conjunto”.

También remarcó que "lo que estamos pidiendo hace dos años es que Alberto gobierne bajo la doctrina por la cual fue elegido. Cuando uno le dice que se equivoca se enoja y toma represalia”. Al mismo tiempo el ministro esquivó a la consulta sobre el rol de Cristina en esta crisis oficialista. "La terquedad y esa miseria política de aferrarse a los cargos le está haciendo mal al Gobierno”, confesó.

Por último, el funcionario bonaerense dijo que "no se puede ser un dirigente político con miedo y cobarde. Algunos no entienden que la función pública es una función de servicio. Un Presidente que no actúa con coraje, que dice si pero no, está especulando. Alberto Fernández es un Presidente que deja pasar oportunidades permanentemente”.