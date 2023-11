Pronóstico del tiempo para La Plata.- Hay alerta por fuertes tormentas este viernes: a qué hora espera el SMN lluvias, granizo y ráfagas

Este viernes desde temprano La Plata se puso en guardia por el clima. Es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico del tiempo activó el alerta por fuertes tormentas que supone que "el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes". Además asegura que "las mismas estarán acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos".

Asimismo el reporte indica que "se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual". La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, según el organismo, y tanto para la tarde como para la noche hay un 70% de probabilidades que se registren tormentas fuertes. Este panorama de inestabilidad persistirá hasta la madrugada del sábado.

Además la temperatura mínima estimada para hoy es de 14 grados y la máxima de 27 grados. Mientras que el viento soplará del cuadrante norte.

Mañana se espera que la jornada comience ventosa, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 69 kilómetros por hora, pero ya a la tarde el cielo estará parcialmente nublado. El termómetro oscilará entre los 13 y los 21 grados. El domingo, en tanto, día en que se llevará a cabo la votación del balotaje, será con cielo ligeramente a algo nublado, y una temperatura que alcanzará los 24 grados.

Alerta meteorológico en Buenos Aires y 8 provincias

Además de que afecta a La Plata, el mal clima no da tregua y se esperan lluvias y tormentas fuertes con posible caída de granizo en casi todo el país este viernes, por lo que el SMN renovó los alertas.

El aviso es un alerta amarillo por tormentas que rige en casi toda la provincia de Buenos Aires (a excepción del oeste), todo Entre Ríos y Corrientes; sur y centro de Misiones, sur y centro de Formosa, sureste de Chaco, noreste y sur de Santa Fe, casi todo Córdoba menos el sur y el noreste de San Luis.

Tal como se indicó, en todos los casos "el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos". "Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", completó el organismo.

Recomendaciones del SMN por tormentas

Estas son las recomendaciones del SMN ante la llegada de fuertes tormentas:

* No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

* Evitá actividades al aire libre.

* No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

* Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

* Estate atento ante la posible caída de granizo.

* Informate por las autoridades y tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.