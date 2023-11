Estudiantes sufre otra baja por lesión y van...

Estudiantes ya se transformó en una enfermería. Justo que había recuperado a Guido Carrillo, el partido ante Defensa y Justicia le dejó dos bajas. Ayer se confirmó la lesión en el hombro de José Sosa y este martes se sumó la de Gonzalo Piñeiro.

El Club informó en las redes sociales el parte médico en el que destaca que el jugador albirrojo sufrió una "distensión de grado 1 en sóleo derecho". Es por eso que no podrá estar disponible para el partido del viernes ante Central Córdoba.

Justamente había sido el futbolista que reemplazó al Principito, con un dolor en el hombro, cuando el primer equipo saltó al campo de juego de UNO a disputar el segundo tiempo ante el Halcón, al que derrotó 2 a 1 con goles de Zapiola y Zuqui.

Cabe recordar que Estudiantes informó ayer a través de sus redes sociales que Sosa presentaba “luxación acromioclavicular de hombro derecho” y que de esta manera también se perderá el partido del viernes en Santiago del Estero, por la anteúltima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Las miradas están puestas en el compromiso contra Boca por la Copa Argentina, que hoy se confirmó que no se jugará el 17 de noviembre y recién se disputaría el 22, tras el balotaje. Si no fuese un partido de semejante envergadura el jugador estaría descartado, pero atendiendo la importancia se buscará por todos los medios que llegue en condiciones, ya sea con kinesiología como con alguna infiltración. Incluso la postergación que se anunció hoy no le viene nada mal pensando en recuperar a esta pieza clave del elenco pincharrata.

Cabe destacar que Sosa y Piñeiro se suman a la sensible baja de Santiago Ascacibar, con el que no podrá contar hasta el próximo año. Como contrapartida, los que sí podrán jugar dicho partido son el chileno Javier Altamirano y el defensor central Federico Fernández, que ya dejaron atrás diferentes lesiones musculares y ya trabajan a la par de sus compañeros. Ambos podrían sumar minutos en la próxima fecha.