Thiago Medina pelea por su vida y sigue en terapia intensiva: qué dice el último parte médico

Estafa piramidal de miles de dólares y casi 200 víctimas: el caso que se investiga en La Plata, ¿la punta de un iceberg?
Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano de 22 años, continúa en “estado crítico”, según reveló el último parte médico, tras haber sufrido un fuerte accidente vial con su moto anoche y aún cuenta con asistencia respiratoria.
Medina, padre de mellizas de un año y medio, se encuentra en el hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega, en la Unidad de Terapia Intensiva y, el último informe por parte de los profesionales se conoció cerca de las 12 del mediodía y fue emitido hacia el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
El informe, a nombre del nosocomio, indicó: “Ingresó en nuestro hospital el paciente Thiago Medina, trasladado por el sistema de emergencias médicas, luego de haber sufrido un siniestro vial en la localidad de Francisco Álvarez en Moreno”.
“El paciente ingresó en estado crítico y fue derivado de manera inmediata a quirófano donde se le realizaron intervenciones de urgencia. Posteriormente, fue trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva en estado reservado”, continuó el escrito.
“Autoridades hospitalarias y servicios involucrados en su atención se encuentran en contacto con sus familiares para transmitir la evolución clínica”, concluyó el documento que terminó por oficializar la información de Daniela Celis -madre de las mellizas- quien indicó que al joven le extirparon el bazo y tendría un pulmón comprometido.
Según se conoció en las últimas horas, el ex participante se encuentra conectado a un respirador artificial, se solicitan 25 dadores de sangre para reponer el banco hospitalario y se encuentra acompañado por Celis, su hermana Camila “Camilota” Medina y una persona más.
El siniestro ocurrió anoche cuando la motocicleta, conducida por el ex Gran Hermano, impactó contra un Chevrolet Corsa y el hombre que manejaba el vehículo está imputado por lesiones culposas.
