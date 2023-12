Ocurrencias: ¿Otra reina infiel?

Letizia, la reina de España, es protagonista de un novelón de traiciones amorosas entre cuñados y ex. Su supuesta infidelidad tiene en vilo a una corona que ha tenido más de un derrape y que parecía haber recuperado donaire y cordura. Pero eso es pasado: El libro que reveló la presencia de una reina tramposa, es un derrame licencioso que se cuela por los interiores de intimidad y catástrofe. Medio país le exige a la soberana un sufrimiento presentable y se apiada de un Felipe que padeció un padre y un concuñado que salían a cazar con escopetas hambrientas.

El escándalo estalló hace unos días, cuando salió a la calle “Letizia y yo”, libro del periodista Jaime Peñafiel que trae declaraciones de un indiscreto Jaime del Burgo, que primero fue novio de Letizia, y que al ser abandonado por la futura reina, ocho años después se casó con Telma, hermana menor. Hasta allí, todo bien, salvo el empecinamiento de don Jaime por las Ortiz, imaginando quizá con poder confundir a las hermanitas en algún recodo palaciego. Pero lo que el libro revela ahora es que aquel noviazgo, interrumpido por la boda real, dejó de ser recuerdo para hacerse realidad: diez años después, en el 2014, cuando ya era reina con hijas y guardia saludadora, don Jaime y doña Letizia habrían vuelto a encontrarse más de una vez para revivir viejos ardores.

Hoy Letizia, sigue buscando el mejor atajo para detener el terremoto que había desatado semejante revelación. ¿Sólo rumores? Apareció un supuesto mensaje de la reina dirigido al ex novio y ex cuñado que, de confirmarse, expresa los deseos irresistibles de una Letizia apegada a las tentaciones plebeyas, que recurrió más de una vez a ese medio pariente siempre listo a darle entera vibración a su aburrida agenda.

Se cree que detrás de semejante noticia está la mano vengativa del emérito Juan Carlos, un ex monarca ninguneado –según dicen- por una Letizia que no quiere semejante abuelo para unas princesas que se van preparando para otras cosas. El rey Felipe hace tiempo rompió marras con ese padre que cada vez que iba de cacería llegaba con una nueva perdiz, atractiva y pedigüeña. De aquel papelón, con elefante, yeso y escopeta, el ex monarca jamás se repuso. La fama de aquella elefanta tan recompensada, obligó al rey a merodear, primero por un perdón que supo a poco. Después todo empeoró: aquel tropezón en plena cacería, le había fracturado el saldo de su cuenta corriente. Juan Carlos había premiado a esa cazadora, que empezaba a mirar otras escopetas, con una presa de cien millones de euros, lo que habla de la fortuna de una familia que esta visto no sólo se alimenta de reverencias y condecoraciones. Pero ahora, lo de Juan Carlos y su costosa amante, pasó a segundo plano. La casa real española viene con demasiados barquinazos a cuestas para poder soportar que algún súbdito desde las orillas se ganara la entrada prohibida de una reina muy tiesa que tenía un cuñado que sabía moverla.

El adulterio es una institución burguesa que ha salvado muchos matrimonios. Hay quienes dicen que en el siglo donde el divorcio es más puntual que el cumpleaños, parece una costumbre bárbara ésa de que los reyes y príncipes, estén esclavizados a un matrimonio único y encima, respetable. “Hay que encontrarle alguna vuelta al evento y, lejos de repudiarlo, incorporarlo de pleno derecho a sus protocolos dinásticos”, dice Francisco Umbral. El matrimonio real –cuentan- ya venía perdiendo vuelo y este cuñado en retiro activo acabó agravando el cuadro. Hoy, Felipe, desconfía cada vez que viaja. Sabe que deja su señora a merced de unos recuerdos que exigen satisfacciones del cuerpo con poca vigilancia del alma.

El matrimonio, en esa familia, no es precisamente un escenario de caricias desinteresadas, sino un largo pasillo de rutinas y engaños que nace en el lecho y muere en mentiras y monederos. La infidelidad no se explica, se disfruta o se padece. No hay más que soltar la fiera para que consiga nueva comida. Que esta vez sea un rey el engañado, no hace mas que darle la razón a Luis Cernuda: “El honor de las hombres está entre las piernas de las mujeres”.