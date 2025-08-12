Avanzan las obras del acueducto sobre Avenida 32 para mejorar el servicio de agua en La Plata

Avanzan las obras correspondientes a la primera etapa de la habilitación del Acueducto de Avenida 32, que mejorará el servicio de agua a los vecinos de Tolosa y parte del casco urbano de La Plata. Según el presupuesto oficial informado por Absa, la inversión para la finalización de los trabajos supera los $500.000.000.

"El proyecto contempla la puesta en funcionamiento del tramo de cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD), de 630 milímetros de diámetro, ubicado sobre Avenida 32, en su extensión desde calle 115 hasta calle 4", informó la empresa prestataria a cargo de la obra.

Asimismo aseguraron que la intervención, que incluye la colocación de válvulas de aire, de desagües y empalmes a los acueductos transversales, "resulta clave para mejorar el servicio de agua en la zona delimitada por la Avenida 520 hasta la calle 41; y desde 115 hasta la calle 4. En una etapa futura, la obra prevé extenderse por Av. 32 hasta la calle 15".

Este proyecto, junto a otras obras en curso, "ratifica el compromiso continuo con el desarrollo de infraestructuras esenciales, garantizando así la mejora en los servicios que se brindan en La Plata y Región Capital", precisó Absa.