Hallan una nueva especie de rana que no emite sonidos

Una novedosa variedad de rana, completamente silenciosa, fue descubierta por científicos estadounidenses en las montañas de Tanzania, Africa oriental, según informó la Universidad de Cincinnati. Esta rana tiene un rasgo insólito: es muda. La “rana de carrizo” de Ukaguru fue hallada en la cadena montañosa de ese nombre, en Tanzania, y tiene la peculiaridad de que no croa, no canta ni gorjea, es decir, no vocaliza con sus semejantes. Pertenece a un grupo de anfibios de “garganta espinosa” (con pequeñas espinas en la garganta del macho) y es probable que usen su espina dorsal como algo parecido al Sistema Braille, para el reconocimiento de especies.