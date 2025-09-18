La pelea de un club: le dieron tierras, lo denunciaron y buscan desalojarlo

Un club de fútbol, la Sociedad de Fomento Polideportivo Gonnet, enfrenta una grave crisis que podría dejar a unos 1.500 niños y adolescentes sin lugar para jugar al fútbol. La entidad, que había recibido la cesión de un predio en Gorina en 2019, ahora enfrenta un inminente pedido de desalojo.

La historia se remonta a la gestión del exintendente Julio Garro y la exgobernadora María Eugenia Vidal, quienes autorizaron el uso de las tierras del Ministerio de Asuntos Agrarios, en calle 501 y 141. Al cambiar el Gobierno, la Provincia desconoció eso y promovió un juicio por usurpación.

A pesar de que el club invirtió en el predio, acondicionando canchas e instalaciones, el actual Gobierno inició un juicio para recuperar las tierras y ahora pidió la sentencia de desalojo, pese a que el club acompañó como prueba los convenios de cesión.

La situación es una “doble injusticia” para los dirigentes del club. Sienten que los señalaron como usurpadores por haber confiado en la palabra del Estado. Sostienen en el club que, como institución social, cumplen una función vital en la comunidad al contener a más de 1.500 niños y jóvenes, alejándolos de la calle.

El club denuncia una “contradicción estructural” en la que el Estado, que invita a las instituciones a invertir y crecer, luego cambia de postura y las pone en riesgo. Para ellos, si se reconoce a los clubes como “verdaderos benefactores sociales”, se debería proteger su existencia y no litigar para borrarlos del mapa. Este conflicto resalta la fragilidad de los acuerdos institucionales.