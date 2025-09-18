La queja por la estación, causa vecinal en Tolosa

Vecinos de Tolosa juntaron cientos de firmas para refrendar sus reclamos de mejora de la emblemática estación de Tolosa, muy utilizada -y criticada- en agosto por la mejora de vías que sacó de servicio a la de La Plata.

Las firmas y el reclamo ya se presentaron mediante la Asamblea Vecinal de Tolosa ante la empresa Trenes Argentinos. El reclamo, fundamentalmente, está focalizado en mejoras de las condiciones de accesibilidad.

Entre las mejoras solicitadas se incluye: la construcción de veredas para solucionar los problemas de barro, lagunas y cráteres que dificultan el acceso a la estación. Específicamente, se solicitan veredas para la calle 527 entre 1 y 115, y para el camino que va de 1 a 116. También, se pide que se genere otra vereda y se asfalte el tramo de la calle 1 a 3. El objetivo es evitar que los vecinos lleguen a sus trabajos con la ropa o los zapatos sucios, especialmente durante la madrugada y con tormentas.

A la vez, se solicitó la construcción de una rampa levadiza que acorte el camino y una los dos andenes. Esta rampa debería ser levadiza para permitir el paso del tren carguero los días jueves y sábados. El propósito principal es reducir el largo recorrido de más de 450 metros que actualmente deben hacer las personas, especialmente aquellas con dificultades motrices, embarazadas o de la tercera edad.

Además, se pidió la instalación de salvaescalera (asiento o plataforma) para mejorar la accesibilidad en las escaleras de la estación.

Estas solicitudes surgieron a partir de las quejas de los vecinos, las cuales fueron comprobadas por la Asamblea Vecinal, motivando la presentación del pedido formal a las autoridades de Trenes Argentinos para mejorar las condiciones en los alrededores a la estación de 1 y 527.

Durante agosto, la estación de trenes de Tolosa fue una cabecera provisoria, situación que expuso numerosas dificultades que atravesaron los usuarios que tuvieron que viajar a esa localidad para tomar el tren o bien regresar al casco urbano una vez que llegaban de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) o del Gran Buenos Aires, como así también los vecinos de Villa Elisa, City Bell o Gonnet que tomaban el servicio para achicar gastos de micros, taxis, remises o aplicaciones.

Entre otros pedidos, solicitaron que se asfalte los dos estacioamientos que están al lado de la vía.

Describen que la situación de las personas con discapacidad, embarazadas, de la tercera edad y usuarios en general atraviesan situaciones muy complicadas para llegar hasta el tren.

Según indicaron en la Asamblea Vecinal de Tolosa, se juntaron más de 220 firmas en poco tiempo, lo que expone el malestar de los pasajeros por las situaciones que atraviesan en cada jornada para viajar al trabajo, a estudiar u otro destino.