Cartonazo | El jueves con el diario llevate la tarjeta para poder ganar un Renault Kwid o 20 millones: ingresa aquí para saber cómo participar

Policiales |La investigación reveló cómo es la venta ilegal de especies silvestres

Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía

Desarticulan una trama de maltrato animal en Romero. Hubo cinco detenidos y los ejemplares hallados fueron rescatados por la Policía

Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía

Ofrecían loros, patos y un conejo en cajas de cartón / EL DIA

18 de Septiembre de 2025 | 04:54
Edición impresa

Una escena de crueldad animal quedó al descubierto en Melchor Romero cuando cinco hombres, oriundos del Conurbano bonaerense, fueron sorprendidos mientras realizaban venta ambulante en la intersección de 159 y 518. Entre los objetos que ofrecían se encontraban ocho loros, dos patos y un conejo blanco, todos en estado deplorable y encerrados en cajas de cartón sin agua, alimento ni condiciones mínimas de cuidado.

El procedimiento fue en el marco de un operativo de prevención de delitos. Personal policial interceptó a los sospechosos y advirtió que dos de ellos transportaban a los animales en un estado de deshidratación y hacinamiento que ponía en riesgo su vida., Según se informó, estaban débiles, estresados y presentaban signos compatibles con enfermedades.

Frente a esa situación, se dio intervención a la fiscalía especializada en maltrato animal, que ordenó el secuestro inmediato de los ejemplares y la aprehensión de dos hombres, de 31 y 35 años respectivamente. Ambos quedaron imputados por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna y la Ley 14.346 de Protección contra el Maltrato Animal.

El caso no se limitó solo a estas detenciones. Otros tres hombres identificados en el lugar quedaron vinculados por infracción a la Ley 8031/73, que prohíbe la venta ambulante sin autorización. En su poder se incautaron bolsos con diversos elementos destinados a la comercialización callejera.

Los animales rescatados fueron entregados a una organización proteccionista para su atención veterinaria y recuperación. Voceros judiciales señalaron a este diario que llegarían con un cuadro delicado debido al encierro prolongado y a las condiciones insalubres en las que fueron encontrados.

En paralelo, la investigación avanzó con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata, que conduce la fiscal Ana María Di Lorenzo. La funcionaria resolvió imputar a los aprehendidos bajo las normas que penalizan tanto la crueldad hacia los animales como el tráfico de fauna silvestre, subrayando la gravedad de los hechos y la necesidad de garantizar la protección inmediata de los ejemplares. Desde la fiscalía también se remarcó que este tipo de conductas exceden el marco de una simple infracción y constituyen un delito penal que vulnera derechos reconocidos a los animales, considerados hoy sujetos de protección jurídica.

