Información General

Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia de Buenos Aires echó a 65 empleados

La compañía cesanteó en el último trimestre un total de 130 trabajadores

Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia de Buenos Aires echó a 65 empleados
17 de Septiembre de 2025 | 10:59

Escuchar esta nota

Cerámica Cortines, una de las principales productoras de cerámicos de la provincia de Buenos Aires ubicada en la localidad de Luján, atraviesa una crisis profunda y en las últimas horas despidió a unos 65 trabajadores entre operarios y personal jerárquico.

La medida afecta tanto a operarios que estaban suspendidos como a otros que continuaban en actividad, al tiempo que trascendió que la empresa avanzaría con cesantías entre jefes de sectores, gerentes y directores.

La medida se suma a los 65 despidos ejecutados en julio, que se concretaron en agosto luego del vencimiento de la conciliación obligatoria. De esta manera, la compañía alcanza los 130 puestos de trabajo eliminados en menos de tres meses, en el marco de un plan de reducción del 40% de la planta laboral que los dueños habían presentado en el “procedimiento preventivo de crisis”, aún en evaluación por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y rechazado previamente por el Gobierno bonaerense.

“Mandaron telegramas a una parte de los trabajadores que se encontraban suspendidos. Y a otro grupo, que se encontraban trabajando, los llamaron a charlar y a informarles que estaban despedidos. No le mandaron el telegrama todavía. En total, echaron 10 activos que estaban trabajando y enviaron 55 telegramas a los que estaban suspendidos”, contó un trabajador a medios locales.

Cerámica Cortines justificó el ajuste en la fuerte caída de sus ventas. Según documentos presentados por la empresa, la producción descendió de 11.175.000 metros de cerámicos en 2021 a 4.840.000 en 2024, lo que representa una baja de casi el 57% en tres años. Y en los primeros meses de 2025 apenas salieron del depósito 850.000 metros, lo que ya anticipó un año aún más difícil.

