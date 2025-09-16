Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses

El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
El Presupuesto de Milei, con foco en jubilados, salud y educación: "Lo peor ya pasó"
El próximo 18 de septiembre, en todas las escuelas primarias de la Región -La Plata, Berisso y Ensenada- se llevará a cabo una jornada institucional de perfeccionamiento docente, por lo que no se dictarán clases este jueves en ese nivel de enseñanza.
La jornada fue confirmada ayer por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. La misma alcanza a las escuelas de la Región, como a los distritos de Brandsen, Magdalena y Punta Indio.
La jornada, que ya se realizó en otras regiones del territorio bonaerense, se despliega en diferentes días de la semana, ajustándose al calendario regional educativo.
Desde la cartera de Educación y ante la consulta de este diario, expresaron que la jornada concierne a una cuestión de calendario pautada a principio de año.
En fin, el próximo jueves estudiantes de las primarias de la Región no tendrán clases, mientras que los maestros deberán asistir a las instituciones educativas con el objetivo de capacitarse pedagógicamente, buscando actualizar técnicas, metodologías y herramientas educativas.
A fines del mes anterior, las escuelas secundarias de la Ciudad -tanto estatales como privadas- no tuvieron clases por otra jornada de capacitación pedagógica dispuesta por la cartera educativa.
Por otra parte, con el impulso por experimentar la vida universitaria, 1.500 alumnos de último año del secundario recorrieron facultas de la Universidad Nacional de La Plata. Lo hicieron junto a estudiantes universitarios, que oficiaron de “guías” en el recorrido.
