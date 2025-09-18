Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |POLÉMICA VISITA DE ESTADO

Trump en Reino Unido: pompa e imágenes con Epstein

Mientras el mandatario de EE UU participaba en las ceremonias en Windsor, que cerraron la jornada con un banquete, hubo protestas en Londres contra su visita

Trump en Reino Unido: pompa e imágenes con Epstein

El rey Carlos, la reina Camila, Donald y Melania Trump, al llegar al suntuoso banquete en Windsor / AP

18 de Septiembre de 2025 | 02:43
Edición impresa

El rey Carlos III elogió anoche el “compromiso personal” de Donald Trump, para poner fin a los conflictos en el mundo, con motivo de la visita oficial a Reino Unido del presidente estadounidense.

“Nuestros países trabajan juntos para apoyar los esfuerzos diplomáticos cruciales, en particular, señor presidente, su compromiso personal para encontrar soluciones a algunos de los conflictos más insolubles del mundo, con el fin de garantizar la paz”, declaró el monarca durante una cena de Estado en el castillo de Windsor, a la que también asistieron el magnate de la prensa Rupert Murdoch y Timm Cook, CEO de Apple, entre otras importantes personalidades.

Trump, que llegó el martes a Reino Unido junto a su esposa Melania, calificó esta visita de Estado como “uno de los mayores honores” de su vida.

Desde temprano, ayer el mandatario estadounidense disfrutó del esplendor de un espectáculo real británico, siendo recibido en el castillo de Windsor por el rey Carlos III, guardias de honor y tropas montadas, antes de rendir un homenaje privado en la tumba de la reina Isabel II.

Acompañado por la primera dama Melania Trump en la Capilla de San Jorge en los terrenos del castillo, el presidente colocó una corona en honor a Isabel, quien falleció en 2022. Más tarde, se sentó con el secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de despacho Susie Wiles y otros funcionarios estadounidenses para una actuación musical del coro de la capilla.

La visita de Trump comenzó con el príncipe Guillermo y su esposa Kate recibiendo el helicóptero presidencial en el Jardín Amurallado privado de la amplia finca de Windsor y luego acompañando a Trump para ser recibido por Carlos y la reina Camila. El castillo es una residencia real de casi 1.000 años de antigüedad con interiores dorados, torres almenadas y valiosas obras de arte. Un gigantesco estandarte real, la bandera utilizada para los días de celebración oficial, ondeaba desde la Torre Real para la ocasión.

Los invitados viajaron al castillo en una procesión de carruajes tirados por caballos, ante filas de soldados, marineros y aviadores. El rey y el presidente conversaron en el Carruaje Estatal Irlandés durante el breve trayecto hacia el patio del castillo, donde Trump, acompañado por Carlos, pasó revista a una guardia de honor de soldados con túnicas rojas y sombreros de piel de oso.

Continuaron conversando y bromeando juntos a medida que avanzaba el día, con el rey poniendo su mano en la espalda de Trump en varias ocasiones.

Ningún presidente de EE UU, ni ningún otro líder mundial, tuvo el honor de una segunda visita de Estado al Reino Unido. La pompa y el boato son deliberados, destinados a fortalecer los lazos con Trump en un momento en que sus políticas de “Estados Unidos primero” están trastocando los acuerdos comerciales y de seguridad a nivel global. Para el presidente amante del lujo, las festividades involucraron 120 caballos y 1.300 soldados, incluyendo la guardia de honor más grande en la memoria reciente.

Una imagen de Trump y el abusador Jeffrey Epstein, proyectada por activistas británicos en una torre del castillo de Windsor / AFP

Para hoy jueves se espera que Trump y el premier británico Keir Starmer se reúnan, con mucho en juego para el país anfitrión. En sus conversaciones con Trump, Starmer promocionará un nuevo acuerdo tecnológico entre Reino Unido y EE UU. El gobierno británico espera que el acuerdo, y miles de millones en inversiones de empresas tecnológicas estadounidenses, ayuden a demostrar que el vínculo trasatlántico sigue fuerte pese a las diferencias sobre Ucrania, Medio Oriente y el futuro de la OTAN.

INCOMODIDAD POR EPSTEIN

Los funcionarios británicos esperan evitar preguntas incómodas sobre Jeffrey Epstein. Días antes de la visita de Estado, el premier Starmer despidió al embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, debido a la amistad pasada del diplomático con el delincuente sexual convicto. El martes, el grupo de campaña Led By Donkeys proyectó una imagen de Trump y Epstein en una torre del Castillo de Windsor, un recordatorio de la relación del presidente con el difunto financiero estadounidense La policía arrestó a cuatro personas por el incidente.

La mayoría de las visitas de Estado se llevan a cabo en Londres, hogar del palacio de Buckingham y el amplio bulevar bordeado de banderas conocido como The Mall. Pero esta ocurre en Windsor, una ciudad histórica de poco más de 30.000 personas a unos 40 km al oeste del centro de Londres.

Eso facilita el control de las protestas y la protección de Trump en un momento de crecientes tensiones internacionales, especialmente después del tiroteo fatal del aliado de Trump, Charlie Kirk, la semana pasada en Utah. La policía británica ha montado una operación de seguridad masiva para garantizar la seguridad de Trump.

Eso no detuvo a miles de manifestantes que marcharon ayer por el centro de Londres para protestar por la visita de Trump. Algunos llevaban pancartas que decían “No al racismo, no a Trump”. Aunque las actividades fueron más pequeñas que durante la visita de Trump en junio de 2019, incluyeron versiones mini del globo gigante de bebé Trump, una caricatura anaranjada del presidente en pañales que causó una gran impresión durante esas manifestaciones hace seis años.

El historiador Robert Lacey, consultor de la serie de televisión de Netflix “The Crown”, señaló que Windsor también es un escenario más “fotogénico” para una visita de Estado que Londres. “El palacio de Buckingham tiene su balcón, tiene su fachada”, sostuvo. Pero “por dentro es muy sombrío y actualmente está siendo renovado, que es una de las razones por las que el señor Trump no se alojará allí. Windsor es un castillo de verdad”.

 

