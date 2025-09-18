Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo | El jueves con el diario llevate la tarjeta para poder ganar un Renault Kwid o 20 millones: ingresa aquí para saber cómo participar

Policiales |El caso de que ocurrió en Gonnet no tiene detenidos

Robo policial en una casa, todavía impune

Una vecina llamó al 911 por la presencia de ladrones y terminó siendo robada por los agentes que acudieron a su hogar, según denunció

Robo policial en una casa, todavía impune

Hay una denuncia por Irregularidades en un procedimiento policial

18 de Septiembre de 2025 | 04:53
Edición impresa

Pasaron casi siete meses y el desconcierto sigue intacto. La denuncia de una joven bioquímica de 24 años, que aseguró haber sido víctima de un robo en su propia casa a manos de quienes debían cuidarla, todavía no tiene detenidos ni responsables identificados. El caso, ocurrido en la noche del 25 de febrero en Gonnet, expone un costado tan insólito como preocupante: que un procedimiento policial termine señalado como la pantalla de un hecho delictivo.

Todo comenzó aquella noche cuando, tras escuchar la alarma del patio, la joven y sus padres llamaron al 911. Eran las 20.38 y el temor por la inseguridad en la zona los llevó a esperar con ansiedad la llegada de ayuda. Poco después, un grupo de efectivos -cinco hombres y una mujer- ingresó a la vivienda de 27 entre 488 y 489. Revisaron el fondo, el galpón y distintos ambientes para comprobar que no hubiera intrusos. Pero al retirarse, la familia notó lo inesperado: faltaban pertenencias de valor, entre ellas una computadora portátil, una cartera y un reloj.

“En pocas palabras, nos robó la Policía”, declaró entonces la joven en diálogo con este diario. Según su relato, mientras unos agentes inspeccionaban el jardín, otros permanecieron dentro de la casa. Y fue en ese lapso en el que desaparecieron los objetos. “Era más barato reponer lo que me robaban los ladrones que lo que me robó la Policía”, resumió con impotencia.

A lo insólito del episodio se sumó la odisea que atravesaron para radicar la denuncia. La familia pasó por varias comisarías hasta que finalmente fueron atendidos en la Décima de City Bell, casi seis horas después. En el camino, llegaron a escuchar de boca de un uniformado una frase escalofriante: “Yo estuve en su casa”.

La investigación recayó en la fiscalía de la UFI Nº 17 de La Plata, quien dispuso la intervención de la Policía Judicial de la Procuración y de la Auditoría de Asuntos Internos. La gravedad de la acusación -que involucra directamente a personal policial y hasta a móviles oficiales- obligó a un trabajo de peritajes en cámaras de seguridad y en el sistema de AVL, el GPS que registra los patrulleros.

Entre los detalles que llamaron la atención desde el comienzo está la presencia de un supuesto agente vestido con uniforme de la cintura para arriba, pero con pantalón corto, algo fuera de todo protocolo. También se cuestiona por qué acudió un grupo tan numeroso, cuando en la práctica, ante llamados por intrusos, suele llegar apenas un móvil con uno o dos efectivos. El expediente avanzó con declaraciones y medidas técnicas, pero lo cierto es que hasta ahora no se identificó formalmente a los responsables del presunto robo. Tampoco hay imputados ni detenciones, lo que acrecienta la sensación de impunidad.

LE PUEDE INTERESAR

Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo

LE PUEDE INTERESAR

Estafó a sus compañeras y se escapó a Europa

La joven víctima lo expresó con claridad meses atrás: “No lo podíamos creer, porque los únicos ajenos que entraron a mi casa fueron los policías”. Mientras tanto, la familia espera respuestas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Trágica caída de un caballo en La Plata: murió el jinete de 18 años

EL DIA en Brasil | Río de Janeiro se va tiñendo con los colores del Pincha en la previa de Estudiantes vs Flamengo

VIDEO. Robo, tiros y muerte en La Plata: "un barrio con miedo", el día después en Tolosa

"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
+ Leidas

Por un buen resultado: el Pincha visita a Flamengo

River se complicó: perdió con Palmeiras en la ida

Otra paliza legislativa: la oposición derogó los vetos

Tapia presentó el masterplan para el Único

Los hinchas del Pincha fueron copando Río

Domínguez ultimó detalles en el predio del Fluminense

Russo se cansó y no quiere más reacciones

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de River
Últimas noticias de Policiales

Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual

Dijo que tenía un arma y asaltó un negocio, pero cayó a las pocas cuadras

Una historia de crueldad y animales en agonía

Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo
La Ciudad
Temporada alta de reservas: el dólar no golpea el interés por ir afuera
Subas del 5 al 18 por ciento para los alquileres
La pujante Lisandro Olmos festeja su 114 aniversario
La queja por la estación, causa vecinal en Tolosa
El choque de cada día: entre causas múltiples y la espera de soluciones
Deportes
Por un buen resultado: el Pincha visita a Flamengo
Los hinchas del Pincha fueron copando Río
Domínguez ultimó detalles en el predio del Fluminense
La deuda cambió los planes de los juveniles
Mejoró Briasco y la duda es Giampaoli
Información General
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Reclama $152 millones por secuelas de AstraZeneca
La inteligencia artificial impulsa el comercio global
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Espectáculos
“La luz que imaginamos”: una fábula cotidiana en Bombay
Dos estrenos nacionales, BTS y un viaje mágico llegan al cine
“Valeria y los pájaros”: cada uno lucha por lo que quiere y como quiere
Las memorias escondidas de Ensenada bajo fuego
David Duchovny: “Me gustan las buenas historias, sean o no reales”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla