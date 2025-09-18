Subas del 5 al 18 por ciento para los alquileres

El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
La pelea de un club: le dieron tierras, lo denunciaron y buscan desalojarlo
Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo
Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía
Los números de la suerte del jueves 18 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Rompió el “techo” y el Central tuvo que salir a apagar el incendio
El choque de cada día: entre causas múltiples y la espera de soluciones
Que proponen las dos leyes que había vetado el presidente Milei
Miles de universitarios y médicos celebraron el rechazo a los vetos
Kicillof se sumó a la marcha en el Congreso: “El pueblo está de pie”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Es para los contratos que se tienen que actualizar el próximo mes, según el índice y el periodo que utilicen en cada acuerdo
Ya se conocieron los porcentajes de actualizaciones de los precios de alquileres para el mes de octubre y van desde el 5,5 por ciento hasta el 18 por ciento, según el índice y el periodo que se aplique.
Como ocurre desde hace varios meses, el Índice de Contrato de Locación (ICL) es un poco más alto que el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El primero incluye inflación y salarios. El segundo sólo inflación.
Según la martillera pública Gisela Agostinelli, “la mayoría, el 95 por ciento, utiliza el IPC”. En este caso, para la actualización cuatrimestral el porcentaje es de 7,08 por ciento, para la actualización trimestral el porcentaje es de 5,5 por ciento, mientras que para el periodo semestral es de 14,15 por ciento.
En tanto, por el ICL los porcentajes son un poco más altos: en el caso de la actualización cuatrimestral la suba llega a 10,04 por ciento; para el trimestral 6,53 por ciento; y para el semestral llega al 18,4 por ciento.
En el caso del ICL también está la actualización anual, que es para los escasos contratos que se firmaron con la ley 27.551 y algunas renovaciones aisladas que tienen esta modalidad de ajuste. En este caso, llega al 46,02 por ciento, el más bajo en los últimos tres años. “Son muy poquitos los que quedan en el mercado de alquileres”, remarcó el martillero Ramón Penayo, quien indicó que con ese porcentaje “van a superar el valor del mercado”.
Según informaron distintas fuentes consultadas por este diario, los precios del mercado de alquileres en la actualidad tienen a los monoambientes entre 250.000 y 300.000 pesos; los de un ambiente entre 300.000 y poco más de 350.000 pesos; los de dos dormitorios entre 400 y 500.000 pesos, mientras que los de tres dormitorios con cochera alcanzan entre los 500.000 y 700.000 pesos. A todos hay que agregarle el precio de la expensa y la cochera.
LE PUEDE INTERESAR
La pujante Lisandro Olmos festeja su 114 aniversario
LE PUEDE INTERESAR
La queja por la estación, causa vecinal en Tolosa
La martillera Mariana Valverde dijo que “aún no se siente el impacto de la suba del dólar en el mercado”, y agregó que “prácticamente todos los contratos son en pesos y a dos años. Hay algunos casos en el que toman depósitos en dólares”.
Para la martillera Mirta Libera, “el mercado de alquileres está con mucha oferta y lo que tiene precios más altos tarda en encontrar inquilino y eso regula los precios”.
En tanto, se analiza en el mercado que persiste la baja paulatina del índice de actualización, tal como era de esperar, según los datos de inflación en el último año. Resta ver la evolución del cimbronazo cambiario de las últimas semanas, se sostiene entre operadores del sistema local.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí