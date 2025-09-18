Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo | El jueves con el diario llevate la tarjeta para poder ganar un Renault Kwid o 20 millones: ingresa aquí para saber cómo participar

El Mundo |ENFOQUE

Los aluviones de extranjeros tuvieron consecuencias políticas

Los aluviones de extranjeros tuvieron consecuencias políticas

“Nuestro país primero”, uno de los lemas del partido AfD / Web

18 de Septiembre de 2025 | 02:41
Edición impresa

Alemania como el resto de Europa se ha convertido en puerto de arribo de gigantescas olas inmigratorias que generan consecuencias económicas, sociales y políticas como se describe aparte. Los prejuicios aumentan, aunque en Alemania el primer grupo étnico -los turcos- que masivamente se instaló en el país no generó tan intensas reacciones como las del presente. Es que no llegaron en calidad de refugiados, sino de alguna manera invitados por la escasez de mano de obra de los años 70, se adaptaron contando con facilidades para ello y hoy son el 3,7 por ciento de la población. La cultura y el idioma en común impidieron que surgiera hostilidad frente al desplazamiento en 1989 con la caída del Muro, cuando decenas de miles de alemanes pudieron abandonar las zonas que habían sido ocupadas por Rusia en las que la falta de industrias y tecnología habían generado una enorme pobreza y la falta de capacitación de la población. Tampoco hubo reacciones xenofóbicas ante la llegada de algunos miles de judíos provenientes de Rusia.

SIRIOS Y UCRANIANOS

La ola inmigratoria de los sirios, a los que ante la sangrienta guerra civil de ese país la primera ministra Merkel les abrió las puertas de Alemania en carácter de refugiados, sigue generando reacciones adversas. En un corto período de tiempo llegaron 975 mil personas de aquel país, de las cuales aproximadamente 584 mil eran hombres y alrededor de 390 mil mujeres. Según la Oficina Federal de Estadística hasta 2023 los sirios seguían siendo los que presentaron el mayor número (75 mil) de solicitudes de asilo, seguido por Afganistán con 34.300 y Turquía con 29.600 solicitudes. Después de la caída del régimen de Assad, 47.270 solicitudes de asilo de sirios aún no han sido decididas. Según la misma Agencia Federal de Empleos, 227 mil sirios están empleados. Alrededor de 279.600 están registrados como buscando trabajo, es decir que según las estadísticas oficiales el desempleo real de este grupo alcanza el 37 por ciento y muchos reciben beneficios del Estado.

Ante ese grupo étnico de costumbres, cultura y religión diferente, se suscitaron los mayores prejuicios, porque además se constituyeron en la mano de obra que compite por los puestos de trabajo con los alemanes desplazados por la desindustrialización. La pertenencia al islam de algunos turcos no generó la resistencia que se ha producido frente a los sirios. Desde Berlín se administra un país con 84.6 millones de habitantes, que además del grupo árabe, desde el 2024 recibieron como refugiados 1.200.000 ucranianos de los cuales, antes de la invasión rusa los habitantes de ese origen eran solamente 138.000. Es decir que en un breve periodo Alemania ha recibido más de 2 millones y medio de extranjeros, muchos de los cuales tienen el carácter de refugiados, con lo que gozan de algunos beneficios que la derecha considera costosos e inútiles.

LEA TAMBIÉN

La democracia también peligra en los países más desarrollados

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. Trágica caída de un caballo en La Plata: murió el jinete de 18 años

EL DIA en Brasil | Río de Janeiro se va tiñendo con los colores del Pincha en la previa de Estudiantes vs Flamengo

VIDEO. Robo, tiros y muerte en La Plata: "un barrio con miedo", el día después en Tolosa

"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata
+ Leidas

Por un buen resultado: el Pincha visita a Flamengo

River se complicó: perdió con Palmeiras en la ida

Otra paliza legislativa: la oposición derogó los vetos

Tapia presentó el masterplan para el Único

Los hinchas del Pincha fueron copando Río

Domínguez ultimó detalles en el predio del Fluminense

Que proponen las dos leyes que había vetado el presidente Milei

Russo se cansó y no quiere más reacciones
Últimas noticias de El Mundo

Trump en Reino Unido: pompa e imágenes con Epstein

La democracia también peligra en los países más desarrollados

La Reserva Federal bajó la tasa de interés y hay expectativa en Argentina

Wall Street , dispar tras el recorte de la Fed
Información General
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Reclama $152 millones por secuelas de AstraZeneca
La inteligencia artificial impulsa el comercio global
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Reinhold Messner, el “mesías de la montaña”: la historia del hombre que llevó el alpinismo a lo imposible
Deportes
Por un buen resultado: el Pincha visita a Flamengo
Los hinchas del Pincha fueron copando Río
Domínguez ultimó detalles en el predio del Fluminense
La deuda cambió los planes de los juveniles
Mejoró Briasco y la duda es Giampaoli
Policiales
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Dijo que tenía un arma y asaltó un negocio, pero cayó a las pocas cuadras
Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía
Robo policial en una casa, todavía impune
Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla