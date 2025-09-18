Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |FUNDADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1911

La pujante Lisandro Olmos festeja su 114 aniversario

La celebración que se planeaba realizar este sábado 20, se suspende por lluvias y se realizará el próximo sábado 27.

La pujante Lisandro Olmos festeja su 114 aniversario

Las avenidas 44 y 197, ejes de la actividad comercial en Olmos / Archivo

18 de Septiembre de 2025 | 03:36
Edición impresa

La localidad de Olmos celebra el 114 aniversario de su fundación y con ese objetivo, junto el repaso de su rica historia habría tiempo para la celebración.

La jornada que estaba programada para este sábado 20 se suspenderá por tormentas que se prevén para todo el día, según se indicó desde la Municipalidad. El aniversario se desarrollará el próximo sábado 27 desde el mediodía.

Los festejos, que estarán repletos de actividades culturales tradicionales y comunitarias se realizarán de 10 a 18, en la esquina de 197 y 45. Se podrá disfrutar del desfile cívico militar, tradicionalista y habrá un acto protocolar con el izamiento de la bandera. También, se podrá participar en la ceremonia de corte de la torta aniversario y la chocolatada típica.

Además, habrá una feria típica y un festival con artistas locales. La entrada es libre y gratuita y se invita a toda la comunidad a participar de la celebración.

El Aniversario 114, organizado por la Comuna, busca poner en valor la identidad cultural de Olmos y fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad a través de la música, la danza y las expresiones populares propias de la zona.

La localidad se destaca por sus avances de crecimiento en sus barrios, en su centro comercial y en todo el entramado productivo que tiene a la producción frutihortícola como motor de la economía más allá de sus límites. La localidad forma parte del cordón más grande del país.

CORDÓN FRUTIHORTÍCOLA PLATENSE

La localidad de Olmos actualmente cuenta con alrededor de 40.000 habitantes. “Es un poblado marcadamente hortícola que en los noventa comenzó a recibir una inmigración importante de la comunidad boliviana, que se hizo cargo de las tierras productivas de la zona primero como medieros, después alquilando y ahora ya son propietarios”, se indicó desde la asociación de Comercio, Industria y Servicios (OACIS).

 

El cinturón verde hortícola creció en el área y generó una entrada económica importante

 

Con ese impulso el cinturón verde hortícola creció en el área y generó una entrada económica importante en la zona.

Eso potenció el crecimiento comercial de la localidad. Se resumió en estas horas como “una inyección de trabajo generada por la comunidad que tenía necesidad de adquirir bienes, servicios, alimentos, transporte, vestimenta”. Todo, gracias a la inyección de actividad desde los surcos e invernáculos que rodean al pueblo.

La zona comercial, con eje en el enclave que se conforma en las avenidas 197 y 44, crece con locales y empresas nuevas, sigue teniendo una fuerte relación con el cordón hortícola. “Todos estamos esperando que a la quinta le vaya bien porque si le va bien a la quinta le va bien a la comunidad”, manifestó un comerciante del área.

En pocos años, en la zona de la intersección se cuentan varias de cenas de comercios nuevos.

HISTORIA DE LOS ORÍGENES

La localidad está ubicada a 22 kilómetros al sudoeste del centro de La Plata. Fue fundada el 18 de septiembre de 1911, en simultáneo con la llegada del ramal ferroviario Meridiano V. Entonces, se dispuso que la parada, situada en 52 y 196 aproximadamente, se llamara Olmos, por pertenecer las tierras al coronel Lisandro Olmos, político y militar catamarqueño.

La casona de Lisandro Olmos, punto de partida de la localidad / Archivo

Cuando el fundador platense y gobernador de la Provincia, Dardo Rocha, puso a la venta los terrenos obtenidos en 1882, entre los compradores de chacras se anotó el coronel Lisandro Olmos, que luego de su inversión inicial seguiría ampliando su propiedad hasta 1916, año en el que murió. Tuvo un capital de 327 hectáreas y una mansión de verano conocida como “Los Miradores de Olmos”.

En 1910, cuando avanzaba la construcción del Ferrocarril Provincial hacia el Meridiano V, el militar ya retirado, donó 31 hectáreas para el tendido de la vía y la construcción de talleres dentro de “Los Miradores”. La casona Los Miradores, se convirtió en el punto inicial de ese asiento poblacional.

En tanto, los talleres fueron construidos en 1922 y se trasladaron a Los Hornos.

Antes de la fundación de La Plata, en la zona de Lisandro Olmos ya había algunos habitantes viviendo en la zona, es el caso de la familia Canale, en la casa llamada Villa Tonezza, aún hoy en pie.

También, la localidad cobró impulso con la llegada del centro penitenciario, la Unidad 1, el 18 de noviembre de 1939. La cárcel contribuyó a que los almacenes de ramos generales comenzaran a abrir para los familiares de los presos y las calles empezaran a asfaltarse.

Militar, bancario
El coronel catamarqueño Lisandro Olmos, nació en 1840. Ingresó a las filas del ejército a los 19 años y participó en las batallas de Cepeda, Pavón y Vuelta de Carbonell. También fue jefe del Regimiento 7. Fue electo diputado nacional por Catamarca, senador en Córdoba y Buenos Aires, además de gobernador de Neuquén. Fue vicepresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

 

