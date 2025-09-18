Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |TRISTE FINAL TRAS ESTAR UNA SEMANA INTERNADO

Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo

Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo
18 de Septiembre de 2025 | 04:52
Edición impresa

Tras permanecer una semana internado en estado grave, falleció Lucas Aguilar, de 18 años, el joven que sufrió un accidente mientras montaba a caballo el pasado 10 de septiembre en el Barrio Hipódromo de La Plata. El hecho tuvo lugar en la calle 38 entre diagonal 80 y 120, y el desenlace dejó conmocionada a la comunidad local.

Según los registros policiales y testimonios de vecinos, Aguilar cabalgaba a gran velocidad cuando perdió el control del animal. El caballo lo despidió y, pocos metros después, impactó contra un poste, falleciendo de manera instantánea. Lucas quedó gravemente herido tras el accidente y fue trasladado de urgencia primero al Hospital Rossi y luego al Hospital San Martín, donde se realizaron estudios y una intervención quirúrgica de urgencia en la cabeza. A lo largo de la semana, permaneció en terapia intensiva, con severas lesiones que comprometían gran parte de su movilidad.

Fuentes que siguieron de cerca el caso relataron a este medio: “Estaba montando cuando el caballo se descontroló. Lucas golpeó su cabeza contra un cartel y salió despedido unos 20 metros. El animal siguió corriendo y se chocó contra un árbol, muriendo al instante. Fue trasladado en ambulancia muy grave”. La familia y allegados del joven confirmaron que, a pesar de los esfuerzos médicos, la gravedad de las lesiones resultó irreversible.

La causa fue caratulada como “Muerte por accidente” y quedó a cargo de la UFI J Nº10. El personal judicial dispuso el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de la autopsia correspondiente.

El accidente ocurrido en Barrio Hipódromo puso de relieve los riesgos asociados a la práctica ecuestre en la ciudad, incluso para jinetes experimentados. Vecinos del área señalaron que la zona es frecuentada por caballos y que, a pesar de las precauciones habituales, los animales pueden descontrolarse, generando situaciones de riesgo tanto para quienes los montan como para terceros.

La muerte de Lucas Aguilar generó un profundo impacto en familiares, amigos y vecinos.

