Estafó a sus compañeras y se escapó a Europa

El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
La pelea de un club: le dieron tierras, lo denunciaron y buscan desalojarlo
Falleció el joven que se accidentó con su caballo en barrio Hipódromo
Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía
Los números de la suerte del jueves 18 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Rompió el “techo” y el Central tuvo que salir a apagar el incendio
El choque de cada día: entre causas múltiples y la espera de soluciones
Que proponen las dos leyes que había vetado el presidente Milei
Miles de universitarios y médicos celebraron el rechazo a los vetos
Kicillof se sumó a la marcha en el Congreso: “El pueblo está de pie”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La acusada es una maestra jardinera que habría usado las tarjetas de crédito y débito de sus colegas de una escuela pública
Una docente enfrenta un pedido de captura internacional tras ser acusada de estafar a sus compañeras de trabajo utilizando sus tarjetas de débito y crédito en una escuela pública del barrio porteño de Boedo. La investigación comenzó cuando varias maestras detectaron consumos reiterados y fuera de lo habitual en sus cuentas bancarias.
La Fiscalía PCyF N°5 Especializada en Ciberfraudes, a cargo de Miguel Ángel Kessler, inició la pesquisa tras las denuncias, delegando tareas en el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para reconstruir el rastro de las operaciones y verificar la identidad de la persona responsable.
Durante la investigación, los testimonios recabados permitieron establecer un total de 105 compras realizadas con las tarjetas de las víctimas. Entre los consumos figuran compras en locales comerciales, plataformas de juego online, pasajes de avión y otras transacciones que suman $3.688.287,67, según el informe oficial
En este marco, los damnificados identificaron a la acusada: una docente curricular que estaba realizando una suplencia en el nivel inicial. Ante esta evidencia, se solicitó información a las entidades bancarias y se analizaron todas las transacciones desconocidas, además de mapear los comercios involucrados para verificar su cercanía y rastrear a los beneficiarios.
“Con los datos aportados por las empresas comerciales, se pudo identificar que las operaciones estaban asociadas a cuentas bancarias vinculadas a los padres de la sospechosa”, informaron desde la Fiscalía. Según las averiguaciones, no solo cargaban dinero en estas cuentas, sino que también lo multiplicaban antes de extraerlo a cuentas bajo su control.
En medio de la investigación, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó que la docente viajó a Europa y no regresó, lo que motivó el pedido de captura internacional por parte de la fiscalía.
LE PUEDE INTERESAR
Le apoyó una tijera en el cuello y le pidió: “Dame la plata”
LE PUEDE INTERESAR
“Es un dolor enorme, solo queremos justicia”
Por su parte, el padre de la acusada también fue imputado por defraudación mediante uso de tarjeta magnética, previsto en el artículo 173, inciso 15, del Código Penal. Tras reconocer su responsabilidad, alcanzó un Acuerdo de Autocomposición, mediante el cual restituyó el dinero defraudado en los 22 hechos en los que estuvo involucrado, incluyendo intereses, por un total de más de $1.200.000.
Ahora la docente sigue siendo buscada por las autoridades internacionales mientras continúa la causa por los hechos que involucraron a sus compañeras. La fiscalía mantiene activo el pedido de captura y trabaja para dar con la acusada y avanzar con la investigación.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí