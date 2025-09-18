Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Política y Economía |ANÁLISIS

El golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores

Mariano Pérez de Eulate

Mariano Pérez de Eulate
mpeulate@eldia.com

18 de Septiembre de 2025 | 04:33
Edición impresa

El gobierno de Javier Milei sufrió ayer un nuevo golpe político en la Cámara de Diputados con el contundente rechazo a los vetos presidenciales a las leyes de declaración de emergencia en pediatría y de financiamiento universitario. Normas que en su momento nacieron a pesar del rechazo violeta y que sirvieron para recordarle una vez más al Ejecutivo que es la oposición la que maneja la agenda legislativa, en un Congreso donde el oficialismo tiene notables minorías desde que asumió. Las insistencias ahora pasarán al Senado, donde se descuenta que los vetos presidenciales también serán rechazados porque allí el oficialismo tiene números aún más minoritarios.

LEA TAMBIÉN

Uno por uno, cómo votaron los diputados el rechazo al veto al Garrahan y universidades

Dos tercios de los votos necesitaba la oposición para insistir con las leyes sancionadas y rechazar los vetos presidenciales. La emergencia en pediatría fue aprobada con 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención. Mientras que el financiamiento universitario fue avalado por 174 afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. En ambos casos se logró con holgura la mayoría especial. En ambos casos el oficialismo no logró reunir el número salvador para asegurar los vetos, ese que alguna vez Milei definió como los “87 héroes”.

Lo dicho: para el Presidente es más que un revés legislativo; es un duro golpe político. El mensaje que surge de la jornada legislativa de ayer es el de un gobierno en estado de vulnerabilidad legislativa, justo pocas horas después de enviar el crucial proyecto de Presupuesto 2026, con destino de ser discutido, reformulado, acaso impugnado por los opositores. Se espera ese comportamiento. ¿Y de los que se supone son más dialoguistas?

Lo de ayer también evidencia el fracaso inicial de la tardía política de acercamiento del Ejecutivo con los gobernadores, impulsada luego de la derrota legislativa del domingo 7 en la provincia de Buenos Aires. Aquellos que fueron aliados durante el primer año de gestión y que resultaron una llave en el Congreso para que el gobierno lograra sacar leyes fundacionales. Pero que luego, por el estilo intransigente y hasta ofensivo del propio Presidente y de su entorno, se fueron alejando.

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- Otra paliza legislativa: la oposición derogó los vetos

Durante la última semana, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, se reunió con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y con el tucumano, Osvaldo Jaldo, quienes habían expresado enojos con el gobierno por promesas incumplidas y cruces políticos. Y fueron recibidos en la Rosada los aliados Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). Con este trío, LLA tiene cerrados acuerdos electorales para octubre.

LEA TAMBIÉN

VIDEO.- Otra paliza legislativa: la oposición derogó los vetos

Pero no fue todo, porque el Gobierno además dejó de lado su habitual “tacañería” con las provincias y distribuyó Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $12.500 millones a cuatro provincias en plan de seducción vía billetera: Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco. No tuvo éxito.

Un ejemplo: legisladores entrerrianos y chaqueños no aportaron presencias para sostener los vetos. Ni hablar de los misioneros -que responden al gobernador Hugo Passalacqua pero sobre todo al verdadero mandamás provincial, Carlos Rovira-que votaron en contra de los vetos. El oficialismo, en verdad, se sorprendió: Misiones fue la provincia que más ATN recibió en aquella repartija antes mencionada, nada menos que 4 mil millones de pesos.

Particularmente en la emergencia pediátrica, que incluye el hiper-sensible tema del financiamiento del Hospital Garrahan y que asoma como un tiro en el pie que el Gobierno se pegó incomprensiblemente, fue notable cómo los gobernadores retiraron en forma explícita cualquier apoyo. Casi todos jugaron en contra de los deseos del Ejecutivo, con las excepciones de Frigerio y Zdero que aportaron dos ausencias como gesto módico de no ruptura.

Incluso el PRO, supuestamente aliado de la Rosada, no aportó una postura monolítica ya que en ambas votaciones varios legisladores amarillos votaron también en contra de los vetos. ¿Qué habrá ordenado a los suyos Mauricio Macri, hoy medio alejado de Milei desde lo personal? ¿O acaso guardó silencio y dejó hacer?

La jornada de derrota expone la ya mencionada debilidad parlamentaria de LLA pero también, en cierta forma, los resultados de la estrategia electoral del oficialismo en todo el país, piloteada por Karina Milei y el clan Menem (“Lule” y Martín) que en casi todas las provincias armaron listas propias de candidatos para competir con los oficialismos locales, léase los gobernadores, cuando éstos no aceptaron las condiciones leoninas que les proponían para sellar acuerdos en base a lógicas más de imposición que consensos.

NO ES SÓLO CUESTIÓN DE TROLLS

Tardíamente, el gobierno se está dando cuenta que la política es algo más que gritar y amenazar con que un ejército de trolls cebados que castigará con escraches virtuales a aquel que no sucumba a exigencias desmedidas. Liderar es otra cosa. Gobernar, también.

LEA TAMBIÉN

Se viene otra batalla: en el Senado insistirán hoy con la distribución de los ATN

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

VIDEO.- Otra paliza legislativa: la oposición derogó los vetos

Uno por uno, cómo votaron los diputados el rechazo al veto al Garrahan y universidades

Que proponen las dos leyes que había vetado el presidente Milei

Miles de universitarios y médicos celebraron el rechazo a los vetos

Denuncian que el Gobierno desvía fondos del Garrahan
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Rechazo a los vetos de Milei: el golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?

Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses

Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?

Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
+ Leidas

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?

Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"

River se complicó: perdió con Palmeiras en la ida

"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar

Tapia presentó el masterplan para el Único

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?
Últimas noticias de Política y Economía

Brasil le dio la espalda a la cebolla patagónica, se desplomó la expotación y los productores entraron en crisis

Tras romper el techo de la banda, se espera otra jornada de tensión con el dólar

VIDEO.- Otra paliza legislativa: la oposición derogó los vetos

Que proponen las dos leyes que había vetado el presidente Milei
Policiales
Fuego y susto en Arturo Seguí
Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes apuñalados
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Dijo que tenía un arma y asaltó un negocio, pero cayó a las pocas cuadras
Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía
Deportes
Colapinto vuelve a donde fue feliz: el cronograma del GP de Azerbaiyán desde este viernes
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
Los hinchas del Pincha fueron copando Río
Domínguez ultimó detalles en el predio del Fluminense
Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
Espectáculos
“La luz que imaginamos”: una fábula cotidiana en Bombay
Dos estrenos nacionales, BTS y un viaje mágico llegan al cine
“Valeria y los pájaros”: cada uno lucha por lo que quiere y como quiere
Las memorias escondidas de Ensenada bajo fuego
David Duchovny: “Me gustan las buenas historias, sean o no reales”
Información General
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Reclama $152 millones por secuelas de AstraZeneca
La inteligencia artificial impulsa el comercio global
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla