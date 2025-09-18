Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes apuñalados

Una batalla campal se inició este jueves a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo, que dejó un saldo de dos jóvenes apuñalados.

Un joven de 18 años resultó con una herida en el rostro y otro de 25 años con heridas durante un enfrentamiento en la puerta del boliche Ink, ubicado en Niceto Vega y Bonpland. Ambos fueron trasladados al Hospital Fernández.

Según pudo saber este medio, el conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.

Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, precisó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

Como consecuencia de la pelea, agentes de la fuerza de seguridad porteña demoraron a cinco integrantes del grupo que habría robado la cadenita, quienes fueron identificados por el denunciante del robo.