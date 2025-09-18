Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Policiales

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes apuñalados

Ocurrió en un local bailable ubicado en avenida Niceto Vega al 5.600. Los lesionados, de 18 y 26 años, fueron trasladados al hospital Fernández

Batalla campal a la salida de un boliche en Palermo: dos jóvenes apuñalados
18 de Septiembre de 2025 | 07:44

Escuchar esta nota

Una batalla campal se inició este jueves a la salida de un boliche en el barrio porteño de Palermo, que dejó un saldo de dos jóvenes apuñalados.

Un joven de 18 años resultó con una herida en el rostro y otro de 25 años con heridas durante un enfrentamiento en la puerta del boliche Ink, ubicado en Niceto Vega y Bonpland. Ambos fueron trasladados al Hospital Fernández.

Según pudo saber este medio, el conflicto se habría originado dentro del boliche, luego de que un grupo de jóvenes le robara una cadenita a un chico. Ese hecho habría originado la pelea, que continuó afuera del lugar.

Fue una riña entre 10 personas aproximadamente. Trasladamos a dos pacientes, uno de 18 y otro de 26. Uno con herida de arma blanca en el rostro, a quien se lo compensó en el lugar. Lo trasladamos al Fernández. Y el otro con múltiples heridas de arma blanca, también derivado al Fernández”, precisó el doctor Alberto Crescenti, titular del SAME, en diálogo con el canal de noticias TN.

Como consecuencia de la pelea, agentes de la fuerza de seguridad porteña demoraron a cinco integrantes del grupo que habría robado la cadenita, quienes fueron identificados por el denunciante del robo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Rechazo a los vetos de Milei: el golpe político se lo dieron los aliados y los gobernadores

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?

Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses

Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?

Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
+ Leidas

Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros

Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?

Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"

"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar

River se complicó: perdió con Palmeiras en la ida

Tapia presentó el masterplan para el Único

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?
Últimas noticias de Policiales

Fuego y susto en Arturo Seguí

Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual

Dijo que tenía un arma y asaltó un negocio, pero cayó a las pocas cuadras

Cotorras teñidas en La Plata: una historia de crueldad y animales en agonía
Espectáculos
“La luz que imaginamos”: una fábula cotidiana en Bombay
Dos estrenos nacionales, BTS y un viaje mágico llegan al cine
“Valeria y los pájaros”: cada uno lucha por lo que quiere y como quiere
Las memorias escondidas de Ensenada bajo fuego
David Duchovny: “Me gustan las buenas historias, sean o no reales”
La Ciudad
Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?
Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este jueves 18 de septiembre
Cartonazo por $3.000.000 y un Renault Kwid: pedí hoy la tarjeta gratis con EL DIA
Temporada alta de reservas: el dólar no golpea el interés por ir afuera
Deportes
Colapinto vuelve a donde fue feliz: el cronograma del GP de Azerbaiyán desde este viernes
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
Los hinchas del Pincha fueron copando Río
Domínguez ultimó detalles en el predio del Fluminense
Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
Información General
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Riesgo de enfermedad: crean una IA que lo predice
Reclama $152 millones por secuelas de AstraZeneca
La inteligencia artificial impulsa el comercio global
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla