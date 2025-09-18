Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Espectáculos |MAL MOMENTO PARA EL CONDUCTOR

Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?

Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?

Marcelo Tinelli y Juan Alberto Badía

18 de Septiembre de 2025 | 05:07
Edición impresa

Marcelo Tinelli está atormentado por deudas y reclamos millonarios, entre ellos, el que habría iniciado la familia de Juan Alberto Badía, quien fuera su mentor.

El animador habría sido denunciado en la justicia por parte de Recordvisión S.A., empresa que reclama al conductor el pago de servicios técnicos prestados para el “Bailando por un Sueño” de 2023. Lo interesante es quien firma la denuncia: Carlos Daniel Ramón Badía, hermano de Juan Alberto.

Luis Bremer, panelista de “A la tarde”, leyó ayer al aire del envió que se emite por América algunos extractos de la denuncia: “Carlos Daniel Ramón Badía, en mi carácter de Presidente de la firma Recordvisión S.A., acusa a LaFlia Contenidos S.A., sus autoridades, directores, gerentes y apoderados, de la presunta comisión de los delitos de estafa, libramiento de cheques sin provisión de fondos”.

El periodista recalcó que más allá de haber iniciado un reclamo económico (según la abogada de la empresa, Elena Carubin, “el monto del despojo económico sufrido es multimillonario”, también tiene un carácter penal, en tanto, su finalidad es “lograr la persecución y eventual sanción de los denunciados por los delitos contra la empresa Recordvisión”.

Horas antes, al conocer la versión (pero no el documento dado a conocer ayer), Tinelli había negado que esa denuncia estuviera relacionada con la familia Badía.

“Lo que me cuenta Marcelo es que el hermano de Juan Alberto Badía, Carlos Ramón Badía, en su momento fue presidente de esta empresa, pero que después la vendió. A él le llama la atención que metan a la familia Badía cuando no es más de esta persona. De hecho, lo que me dice Marcelo es: ‘Me llamaron para pedirme disculpas’ porque ellos no tienen ningún problema conmigo y es con esta empresa”, reveló Estefanía Berardi, según lo charlado con el conductor.

