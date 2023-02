A este pichicho sólo le falta ponerse rimmel

El perro de una pareja de California ahora posee un récord mundial Guinness después de que su pestaña más larga se midiera en 17,7 cm de largo. A Coco, propiedad de Rachelle Parks y Michael Babich, un veterinario le midió las pestañas tres veces y confirmó que las pestañas habían crecido de forma natural. Newfypoo, una mezcla de Terranova y caniche, obtuvo el récord después de que GWR confirmara que sus pestañas de 17,7 cm eran más largas que las pestañas de 16,9 cm que creció un labradoodle australiano llamado Ranmura, quien obtuvo el récord en 2014. “Cuando salimos, llama mucho la atención, no solo por sus pestañas sino también por su tamaño: es de tamaño grande”, dijo Parks. “La gente está asombrada con sus pestañas. Hace unos años tenían como 13,9 cm de largo y cuando revisé el Guinness World Records , el récord mundial actual era más largo. “A fines del año pasado revisé nuevamente y habían crecido mucho y luego me di cuenta de que ella rompería el récord, así que apliqué”, dijo Parks. Parks agregó que siempre le indica al peluquero de Coco que no recorte las pestañas del canino.