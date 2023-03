Raquel Mancini, en terapia: una dura historia atravesada por los problemas de salud

La farándula se conmocionó ayer cuando se conoció que Raquel Mancini estaba en terapia intensiva: su hermano Luis la encontró en su departamento el domingo, desvanecida. Como no contestaba el teléfono fueron a verla, y lo que encontraorn fue a Mancini, tirada en el piso, balbuceando, sin poder moverse. “Ella en la calle se maneja con un andador”, contó la periodista Karina Iavícoli, quien se comunicó con Augusto, hermano de la modelo.

Fue el poco de información que se conoció ayer sobre la salud de la modelo, derivada el domingo, de urgencia, a un hospital de Buenos Aires donde permanecía en terapia intensiva, en medio de un profundo hermetismo de su entorno, que busca protegerla, y mejorando de a poco. Una nueva situación que vuelve a poner la castigada salud de Mancini en el centro de la escena, y genera preocupación.

Es que la icónica ex modelo, de 58 años, ha tenido varios y profundos problemas físicos: descubierta por un fotógrafo en la playa, en 1980, Raquel comenzó entonces un ascenso meteórico pero que también estuvo atravesado por los desórdenes de todo tipo, ligados a la imagen que tenía de sí. Comenzaron las operaciones, que cambiaron para siempre su apariencia. “Todos decían que ‘Raquel es la más linda de todas’, pero yo nunca me sentí linda. Tenía un gran problema de autoestima. Tengo tres operaciones hechas pero sufrí un bullying mediático que daba entender que yo me había hecho más. En una de las intervenciones estuve a punto de morirme y eso dio pie a para que digan cualquier cosa”, contó alguna vez.

Eso fue en 1996, cuando permaneció algunos días en coma profundo luego de una descompensación sufrida durante la práctica de una lipoaspiración. Poco tiempo después se tuvo que someter a una operación en el intestino delgado por una úlcera generada por el estrés.

Según su entorno, Mancini estaría atravesando un pobre momento personal

Raquel había hablado de sus cirugías y de los problemas que tuvo con su boca: “Me puse lolas y me apliqué colágeno en los labios, una decisión equivocada y de la cual supe reírme con el tiempo y a lo que luego siguieron los brackets. Ahora ya se reabsorbió y mi boca está como antes. Después de la mala experiencia que tuve cuando me hice la lipo no volví a operarme. Y si lo tuviese que hacer nuevamente, sería más cuidadosa”, estimó.

Sin embargo, los problemas no se detuvieron allí. En 2008, tuvo un accidente mientras preparaba su participación en “Patinando por un sueño”: se fracturó la tibia y el peroné, además de romperse los ligamentos, antes de debutar. Ocho años más tarde, Mancini sufrió una neumonía, que derivó en Gripe A y que la dejó en coma farmacológico por 15 días.

“Es algo positivo, le agradezco a Dios, es un milagro, la gente se muere de Gripe A. Hay casos que con la actualidad se tapan, hay que vacunarse, no es joda... Estoy feliz de que Dios me dio esta segunda oportunidad y no lo voy a dejar pasar por nada, voy a vivir a full”, agregó en ese momento. Por estos sucesivos inconvenientes hace tiempo ya que se alejó de los medios.

LA SITUACIÓN HOY

La salud de Mancini se encontraría ahora, tras la internación en terapia, estable. Pablo Layus detalló que la familia había solicitado que no se entregue ningún parte médico, pero contó que “desde el hospital trajeron algo de tranquilidad, me dijo que estaba bien, recuperándose y esas son buenas noticias”.

Por su parte, desde el piso, Karina Iavícoli aportó más información para intentar desentrañar lo que había ocurrido con Mancini. “Ella hace tiempo que no viene bien”, reveló la periodista, y compartió lo que le había contado Augusto, uno de los hermanos de la ex modelo, que se encuentra distanciado de Raquel porque ella sigue yendo a lo de Lotocki.

“Vive sola en Palermo, no está trabajando por el momento. La familia está preocupada. La mamá la llamaba por teléfono y como no contestaba se asustaron. Luis, que tiene llaves, la encuentra tirada, balbuceando, no podía mover los pies, las piernas ni los brazos. Estuvo casi todo el domingo tirada”, relató la panelista, y dijo que “sus problemas de salud son graves”. Según contaron en el programa, los médicos buscan un medicamento que la ayude a ponerse de pie. Literal y metafóricamente.