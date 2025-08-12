Muerte y conmoción en un hotel del centro de La Plata: investigan si el huésped tomó veneno para ratas

Un hombre de 68 años murió esta mañana en La Plata, luego de causar gran revuelo en un hotel del centro. Tal como informó EL DIA este martes en su edición impresa, la víctima, con domicilio en Berazategui, debió ser internada en el hospital Rossi luego de haber sido encontrado inconsciente en la habitación que ocupaba.

Lo cierto es que hoy se conoció el fatal desenlace y ahora los investigadores buscan determinar la causa del deceso. Una de las hipótesis más fuertes es que murió envenenado.

El hecho ocurrió en un conocido hotel situado frente a Plaza Moreno, sobre 54 entre 12 y 13, y fue una empleada del lugar quien decidió ingresar a ese espacio privado, ya que no respondía los llamados que le estaba haciendo un familiar. Es por eso que había temor de que algo malo pudiera haberle pasado.

Muerte en un hotel de La Plata: las hipótesis

Fuentes del caso explicaron que el huésped, de quien se reserva su identidad, estaba inconsciente en el piso y que habría consumido alcohol y medicamentos.

Pero también se mencionó veneno para ratas, lo que contextualizaría el episodio en una presunto suicidio, cuyas causas investiga la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.

Los voceros consultados indicaron que en el centro asistencial le hicieron un lavaje de estómago y que su estado era "reservado”. Finalmente hoy por la mañana se confirmó que su salud empeoró y terminó perdiendo la vida pese al esfuerzo de los médicos.