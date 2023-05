Sin un futuro definido, Messi volvió a entrenar con el PSG

Luego de la polémica que se generó tras su suspensión, Lionel Messi se reincorporó a los entrenamientos del PSG tras la reducción de la sanción.

El club francés lo sancionó con dos semanas sin poder entrenar ni jugar con el primer equipo, luego de su viaje a Arabia Saudita la semana pasada. Sin embargo, por todo el revuelo que se generó, decidió dar marcha atrás.

El entrenamiento de ayer se realizó bajo una lluvia constante en el Camp des Loges, el mismo centro de entrenamiento en el cual Messi se entrenó tras recibir la notificación del fin de su sanción. De esta forma, podrá ser tomado en cuenta por el entrenador Christophe Galtier para el partido ante Ajaccio en el Parque de los Príncipes, el sábado a las 16:00 de Argentina por la 35ta. fecha de la Ligue 1.

NADA ACORDADO

Tras los rumores de que Messi había aceptado la propuesta del Al Hilal de Arabia Saudita, su papá Jorge desmintió los rumores y destacó que por el momento, no tienen nada acordado a partir de fines de junio.

Con un comunicado en redes sociales, detalló: “ “No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión”.

Además destacó: “Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada”.

Cabe destacar que el crack rosarino finaliza su contrato el 30 de junio con PSG y aún no se sabe en donde continuará su carrera, por más que se hable del regreso a Barcelona o un millonario contrato con el Al Hilal de Arabia Saudita. Lo que es casi seguro es que no continuará en el club francés, luego de disputar dos temporadas. El gran desgaste y el rumbo poco claro en el armado futbolístico, determinarían el fin de su estadía.