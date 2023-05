Estudiantes y otro ladrillo en su Fortín de triunfos

Gana y sigue. Estudiantes, ahora, despachó a Vélez en La Plata y trepó al tercer lugar en la tabla de posiciones. Infernal lo del equipo de Eduardo Domínguez, que desde su arribo consiguió 9 triunfos en 12 presentaciones. Pero además de lo numérico es cada vez más serio: sólido en defensa, con intensidad en la mitad de la cancha, variantes y caras nuevas con aroma juvenil que le dan otra impronta.

Anoche, por ejemplo, el Vasquito Benedetti fue la figura excluyente con dos golazos, el segundo de una factura extraordinaria. Además de anotar sus primeros dos goles con la camiseta albirroja, se dio el gusto de llevarse la ovación de las 32 mil personas. A su lado el otro protagonista de la portada de este diario: Axel Atum, un jovencito de 17 años, de granos en su cara, desconocido hasta que llegó el nuevo entrenador. Ante el Fortín hizo su debut y ya salió en el diario.

El Pincha fue un justo vencedor. No dejó dudas y luego de tomarle la mano a un rival con un esquema similar, que le maniató a su as de espadas por la derecha: Leo Godoy. Pero ahí lo bueno de este equipo, que encontró variantes y otras individualidades para hacer sobresalir el rendimiento colectivo. Sin el lateral por derecha (muy marcado por Ortega) supo abrir el juego por la banda opuesta o con Benjamín Rollheiser, que se puso la cinta de “capitán” para ayudar y disimular la ausencia de Mauro Boselli, que se sintió pero no tanto.

El partido lo fue trabajando de menor a mayor. Sufrió en el arranque porque el tridente de ataque de Vélez lo complicó. A los 7 minutos, por ejemplo, Walter Bou quedó mano a mano con Andújar porque los tres centrales se fueron con Janson y Pratto. El exGimnasia definió muy mal: a la tribuna.

Pero de a poco le fue encontrando la mano a la noche. Y la jugada que marcó el andar de ese primer tiempo fue la de Damián Fernández sobre Rollheiser. Iban 23 minutos. El volante de Vélez llegó un segundo más tarde y golpeó en la pierna de su rival. Ariel Penel sancionó la pena máxima pero no se lo notó muy convencido. Por eso después de 7 minutos de escuchar a sus asistentes en Ezeiza y tras revisar mil veces la jugada se retractó. Sensación de bronca en UNO, porque fue muy parecida a la infracción que Darío Herrera cobró penal en favor de River en el Superclásico pero en La Plata no fue nada. Esa disparidad de criterios que tanto molesta y confunde en el fútbol argentino porque el contacto es indiscutido.

Psicológicamente no se bajoneó. Estudiantes siguió yendo al frente y atacando, con juego colectivo y triangulaciones. A los 31 el ya mencionado Rollheiser tuvo el 1-0 pero su remate lo desvió Chila Gómez al córner. De esa jugada llegó el cabezazo de Zaid Romero al travesaño y un agarrón a una camiseta roja y blanca que la tribuna y algunos jugadores reclamaron. El final del primer capítulo lo mostró mejor que su rival y con ideas claras, sólo el faltó contundencia.

El complemento se presentó de la misma manera. Vélez empezó a soltar por las bandas a Ortega y Tomás Guidara, y mejoró con el ingreso de Elías Cabrera por el amonestado Fernández. El nuevo en cancha tuvo el gol pero su remate fue salvado por Andújar y Luciano Lollo.

Ese fue la única y última chance clara de gol de la visita. Porque en este repunte del equipo hay otro aspecto que sobresale para entender el presente: la solidez defensiva. A este Estudiantes le llegan y le marcan poco, a diferencia de lo sucedido en el ciclo anterior.

Por eso no sorprendió que a los 13 minutos lograra la apertura en el marcador. Lo hizo Gastón Benedetti, que recibió un pase distinguido de Jorge Rodríguez. El Vasquito paró la pelota, giró y definió al segundo palo del arquero rival, mientras su marcador seguía buscando el recorrido de la pelota.

Vélez le tapó a Godoy y anuló a Pellegrino, pero el Pincha encontró otras variantes

Creció Santiago Ascacibar, en sintonía con una defensa que, otra vez, fue una garantía. En Romero-Lollo-Núñez el entrenador construyó un muro que le está sirviendo de mucho al equipo.

Pudo definirlo antes con un cabezazo de Mauro Méndez que desvió al córner Gómez, o con un frentazo de Luciano Lollo luego de una mala salida del “1” rival. Iincluso el uruguayo desperdició un mano a mano por la banda derecha.

Pero pudo ponerle el broche final con un golazo de Benedetti, que todavía en posición ofensiva (otro mérito del equipo: mantener la actitud positiva) desde afuera del área le remató con su botín abierto para colar la pelota en el palo derecho. Gol para aplaudir de pie y para bajarle la persiana a un partido que en la previa se presentaba muy difícil.

Ganó Estudiantes. Otra vez. Cuarta victoria consecutiva en la Liga Profesional para dejarlo en el lote de los escoltas de River. Está lejos y nadie sabe el final de la historia, pero este equipo ya se ganó el respeto de los hinchas, que ven un rumbo claro después de los nubarrones del comienzo.