Dramático relato tras el golpe comando a un Banco Provincia de La Plata: "Nos tiramos todos al suelo y le pegaron a un hombre"

El intento de robo a la sucursal del Banco Provincia de 1 y 67, en La Plata, por parte de un grupo de delincuentes que empuñaban armas largas, generó terror entre las personas que en ese momento realizaban distintos trámites en el lugar. Ruth, una vecina que en ese instante aguardaba en la fila del cajero automático, en la vereda, dio su testimonio sobre el dramático accionar delictivo.

"Estaba haciendo fila para el cajero cuando de repente vino una camioneta blanca con unos tipos armados. Nos tiraron a todos al piso y luego golpearon a un hombre del banco. Luego pidieron que nos sentemos en el piso", recordó la mujer.

"Por la posición en que estaba no podía sentarme, me ayudó un chico que estaba ahí. Todo ocurrió después de las 10 horas", afirmó.

Asimismo, aseguró que los maleantes portaban "armas largas"." No conozco de armas, pero eran armas largas", dijo. "Nosotros estábamos en el cajero en la fila y a los que estábamos ahí nos metieron dentro del banco" añadió.

"Fue todo tan rápido. Enseguida gritaban vámonos, vámonos. Eran cuatro o cinco. Y se fueron", relató la testigo.

"La policía llegó enseguida y los fueron a buscar. Yo estaba muy nerviosa, me tuvieron que dar agua. Fue todo muy rápido. Uno no sabe qué hacer. A nosotros no nos robaron nada. Me asusté demasiado, nunca me había pasado en la vida. Seríamos más de 10 personas. Había gente mayor", fue el panorama que brindó la mujer sobre el tremendo momento en una de las sucursales del Banco Provincia en La Plata.